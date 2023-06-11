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На Миколаївщині із зони підтоплення евакуювали понад 650 людей

11 червня 2023 17:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Миколаївщині із зони підтоплення евакуювали понад 650 людей
Надання допомоги постраждалим. Фото: Іван Кухта
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В Миколаївській області, внаслідок підриву Каховської ГЕС, постраждали 4886 домоволодінь. Підтоплено 350 будинків, відключено від електромережі повністю 9 населених пунктів, 4 знеструмлено частково. З зони підтоплення евакуювали вже 658 людей, з них — 138 дітей.

Про це повідомляє голова Снігурівської РВА Іван Кухта.

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За його словами, вже кілька днів поспіль аварійно рятувальна служба Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України здійснює доставлення човнами найнеобхіднішого до затоплених сіл Снігурівської громади. 

"Доставляємо до наших затоплених сіл харчі, питну воду, засоби гігієни, дитяче харчування, медикаменти, одяг. Люди передають ковдри, рушники, постільну білизну тощо, адже деякі люди без перебільшення втратили все",— зазначив Іван Кухта.

Крім того, до сільських населених пунктів Афанасіївського, Василівського, Павлівського та Нововасилівського старостинських округів було доправлено 5 генераторів потужністю 6,5 кВт. Вони зараз вкрай необхідні громадянам. 

Станом на 11 червня в Снігурівській громаді постраждали 4886 домоволодінь. Підтоплено 350 будинків, відключено від електромережі повністю 9 населених пунктів, 4 знеструмлено частково.  З зони підтоплення евакуювали вже 658 людей, з них — 138 дітей.

"Маршрути евакуації працюють у посиленому режимі. Продовжуємо доставляти човнами допомогу в постраждалі населені пункти, здійснюємо підвіз води по місту, також працюють пункти доочистки та розливу питної води", — резюмував Іван Кухта.

Нагадаємо, на Миколаївщині рівень води у Снігурівській громаді продовжує спадати. Станом на ранок 11 червня підтоплення сягає позначки близько 5 м.

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