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Рівень води в акваторії Миколаєва впав ще на 15 см

11 червня 2023 10:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Рівень води в акваторії Миколаєва впав ще на 15 см
Підтоплення Миколаєва. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Велика вода відступає. Рівень підтоплення в акваторії Миколаєва зменшується. За добу ще - 15 см.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

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"Рівень води в акваторії Миколаєва впав ще на 15 см. Таким чином, станом на ранок 11 червня загальне підняття становить 69 см",— йдеться у повідомленні.

Зазначимо, велика вода після підриву Каховської ГЕС почала прибувати до Миколаєва. За добу спеціалісти зафіксували рівень її підвищення в акваторії міста більше ніж на метр. Критичний показник — 105 см. Вже зараз прибережні вулиці у воді, також дісталося деяким паркам. Люди побоюються, що рівень може підійматися й далі.

Крім того, через підтоплення на річці Дніпро зруйнована станція водозабору для Миколаєва. На її відновлення уряд виділив 274 мільйони гривень.

Нагадаємо, у Херсоні триває евакуація людей та порятунок тварин. Вже затоплено понад 600 квадратних кілометрів, середній рівень підтоплення — понад 5,5 метрів.

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