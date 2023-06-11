Підтоплення Миколаєва. Фото: Новини.LIVE

Велика вода відступає. Рівень підтоплення в акваторії Миколаєва зменшується. За добу ще - 15 см.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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"Рівень води в акваторії Миколаєва впав ще на 15 см. Таким чином, станом на ранок 11 червня загальне підняття становить 69 см",— йдеться у повідомленні.

Зазначимо, велика вода після підриву Каховської ГЕС почала прибувати до Миколаєва. За добу спеціалісти зафіксували рівень її підвищення в акваторії міста більше ніж на метр. Критичний показник — 105 см. Вже зараз прибережні вулиці у воді, також дісталося деяким паркам. Люди побоюються, що рівень може підійматися й далі.

Крім того, через підтоплення на річці Дніпро зруйнована станція водозабору для Миколаєва. На її відновлення уряд виділив 274 мільйони гривень.

Нагадаємо, у Херсоні триває евакуація людей та порятунок тварин. Вже затоплено понад 600 квадратних кілометрів, середній рівень підтоплення — понад 5,5 метрів.