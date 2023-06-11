Подтопление Николаева. Фото: Новини.LIVE

Большая вода отступает. Уровень подтопления в акватории Николаева уменьшается. В сутки еще – 15 см.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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"Уровень воды в акватории Николаева упал еще на 15 см. Таким образом, по состоянию на утро 11 июня общий рост составляет 69 см", — говорится в сообщении.

Отметим, что большая вода после подрыва Каховской ГЭС начала прибывать в Николаев. За сутки специалисты зафиксировали уровень ее повышения в акватории города более чем на метр. Критический показатель — 105 см. Уже сейчас прибрежные улицы в воде, также досталось некоторым паркам. Люди опасаются, что уровень может подниматься и дальше.

Кроме того, из-за подтопления на реке Днепр разрушена станция водозабора для Николаева. На ее восстановление правительство выделило 274 миллиона гривен.

Напомним, в Херсоне идет эвакуация людей и спасение животных. Уже затоплено более 600 квадратных километров, средний уровень подтопления — более 5,5 метров.