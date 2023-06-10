Кабмін виділив 274 млн грн на відновлення водозабору в Миколаєві

Підтоплення Миколаєва. Фото: Новини.LIVE

Через підтоплення на річці Дніпро зруйнована станція водозабору для Миколаєва. На її відновлення уряд виділив 274 мільйони гривень.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" розказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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За його словами, наразі станція водозабору на річці Дніпро повністю зруйнована. Аби якнайшвидше її відновити Кабінет міністрів виділив 274 мільйони гривень.

"Зараз ми опрацьовуємо, як це можна зробити в умовах, коли вода ще не відійшла",— прокоментував Віталій Кім.

Зазначимо, 6 червня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення Держагентству водних ресурсів 120 мільйонів гривень на забезпечення Миколаєва питною водою.

Тим часом голова Снігурівської міської громади Іван Кухта попросив жителів громади підготувати запаси питної води у зв'язку з підривом дамби Каховської ГЕС та можливим підвищенням рівня води в річці Інгулець.

"Наразі проводиться підготовка для буріння 5 нових свердловин. Разом з представниками БФ доставляємо річкою гуманітарну допомогу у населенні пункти, що зараз відрізані від сполучення. Зарезервовано 100 тонн води та 200 тонн харчів, готуються ще човни, помпи та обладнання",— проінформував Іван Кухта.

Нагадаємо, станом на ранок 10 червня рівень води в акваторії Миколаєва знизився. Наразі він становить 88 см.