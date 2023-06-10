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Кабмин выделил 274 млн грн на восстановление водозабора в Николаеве

10 июня 2023 11:17
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
На восстановление водозабора в Николаеве Кабмин выделил 274 млн. грн.
Подтопление Николаева Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Из-за подтопления на реке Днепр разрушена станция водозабора для Николаева. На ее восстановление правительство выделило 274 миллиона гривен.

Об этом в эфире "Единого марафона" рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По его словам, станция водозабора на реке Днепр полностью разрушена. Чтобы как можно быстрее ее восстановить, Кабинет министров выделил 274 миллиона гривен.

"Сейчас мы прорабатываем, как это можно сделать в условиях, когда вода еще не отошла", — прокомментировал Виталий Ким.

Напомним, 6 июня Кабинет министров Украины принял решение о выделении Госагентству водных ресурсов 120 миллионов гривен на обеспечение Николаева питьевой водой.

Тем временем глава Снигиревской городской общины Иван Кухта попросил жителей общины подготовить запасы питьевой воды в связи с подрывом дамбы Каховской ГЭС и возможным повышением уровня воды в реке Ингулец.

"В настоящее время проводится подготовка для бурения 5 новых скважин. Вместе с представителями БФ доставляем рекой гуманитарную помощь в населенные пункты, которые сейчас отрезаны от сообщения. Зарезервировано 100 тонн воды и 200 тонн продуктов, готовятся еще лодки, помпы и оборудование", — проинформировал Иван Кухта.

Напомним, по состоянию на утро 10 июня уровень воды в акватории Николаева снизился. В настоящее время он составляет 88 см.

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