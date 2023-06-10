На восстановление водозабора в Николаеве Кабмин выделил 274 млн. грн.

Кабмин выделил 274 млн грн на восстановление водозабора в Николаеве
Из-за подтопления на реке Днепр разрушена станция водозабора для Николаева. На ее восстановление правительство выделило 274 миллиона гривен.
Об этом в эфире "Единого марафона" рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
По его словам, станция водозабора на реке Днепр полностью разрушена. Чтобы как можно быстрее ее восстановить, Кабинет министров выделил 274 миллиона гривен.
"Сейчас мы прорабатываем, как это можно сделать в условиях, когда вода еще не отошла", — прокомментировал Виталий Ким.
Напомним, 6 июня Кабинет министров Украины принял решение о выделении Госагентству водных ресурсов 120 миллионов гривен на обеспечение Николаева питьевой водой.
Тем временем глава Снигиревской городской общины Иван Кухта попросил жителей общины подготовить запасы питьевой воды в связи с подрывом дамбы Каховской ГЭС и возможным повышением уровня воды в реке Ингулец.
"В настоящее время проводится подготовка для бурения 5 новых скважин. Вместе с представителями БФ доставляем рекой гуманитарную помощь в населенные пункты, которые сейчас отрезаны от сообщения. Зарезервировано 100 тонн воды и 200 тонн продуктов, готовятся еще лодки, помпы и оборудование", — проинформировал Иван Кухта.
Напомним, по состоянию на утро 10 июня уровень воды в акватории Николаева снизился. В настоящее время он составляет 88 см.