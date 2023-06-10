Вода відступає: в акваторії Миколаєва впав рівень підтоплення

Підтоплення зони відпочинку у Миколаєві. Фото: Новини.LIVE

Станом на ранок 10 червня рівень води в акваторії Миколаєва знизився. Наразі він становить 88 см.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

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"Доброго ранку, друзі! За добу маємо - 9 см. Станом на 08:00 рівень води в акваторії Миколаєва наразі 88 см",— написав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Зазначимо, велика вода після підриву Каховської ГЕС почала прибувати до Миколаєва. За добу спеціалісти зафіксували рівень її підвищення в акваторії міста більше ніж на метр. Критичний показник — 105 см. Вже зараз прибережні вулиці у воді, також дісталося деяким паркам. Люди побоюються, що рівень може підійматися й далі.

Нагадаємо, у Херсоні четверту добу поспіль триває евакуація людей та порятунок тварин. Вже затоплено понад 600 квадратних кілометрів, середній рівень підтоплення — понад 5,5 метра.