Миколаїв затоплює: який рівень води зараз

Діти грають з м'ячем на набережній. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Велика вода почала прибувати до Миколаєва. За добу спеціалісти зафіксували рівень її підвищення в акваторії міста більше, ніж на метр. Критичний показник — 105 см. Вже зараз прибережні вулиці у воді, також дісталося деяким паркам. Люди побоюються, що рівень може підійматися й далі.

Наскільки сильно затопило Миколаїв, бачили журналісти Новини.LIVE.

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Затоплені вулиці

Наразі в Миколаєві вже підтоплено берегову лінію в районі пляжу "Намив", а також яхт-клубу. Вода повільно почала підійматися тут ще два дні тому. Про те, що може затопити настільки, місцеві жителі навіть не припускали. Багато хто поки не змінює свій маршрут під час прогулянки і йде прямо через затоплену ділянку. Є й ті, хто приходить зробити фотографії на згадку.

Підтоплення ресторану у Миколаєві. Фото: Новини.LIVE

Вода затопила ресторан. Фото: Новини.LIVE

В Миколаєві вже підтоплено берегову лінію. Фото: Новини.LIVE

Андрій спостерігає за підйомом води з першого дня, каже, що небезпеки для довколишніх будинків поки що немає. До того ж місто розташовано на височині, так що переживати не варто, упевнений чоловік.

Андрій упевнений, що Миколаєву нічого не загрожує. Фото: Новини.LIVE

"Ось це, мабуть, найнижче місце, все інше вище, тому самому Миколаєву нічого не загрожує, він сам на пагорбі. Там, де підмиває ґрунт, на "Намиві", теж далеко до будівель, так що тут поки що все гаразд. Я думаю, що якщо вона підніметься ще на пів метра, то це максимум трохи затопить цей парк. До житлових будинків потрібно, щоб вода піднялася метрів на п'ять", — каже Андрій.

До сьогоднішнього вечора вода у Миколаєві стала спадати. Загальна цифра наразі — +100 см. Критичний показник для міста — +105 см. Найбільше вода підіймалася вчора з 13:00 до 17:00, тоді показник дійшов до +104 см. За ніч рівень знизився на 2 см. Наразі очікується, що рівень води продовжить знижуватися.

У деяких місцях вода по коліно. Фото: Новини.LIVE

Люди не змінюють свій маршрут під час прогулянки. Фото: Новини.LIVE

Затоплена вулиця в Миколаєві. Фото: Новини.LIVE

Просідає ґрунт

Через підняття рівня води почав просідати ґрунт. Громадян просять бути обережними. Комунальники перевіряють підвали будинків, що розташовані у низинній частині міста, й укріплюють ті ділянки, де можливе підтоплення.

Частково під водою опинився і парк біля вулиці Лазурної. Фото: Новини.LIVE

Затоплений парк у Миколаєві. Фото: Новини.LIVE

Частково під водою опинився і парк біля вулиці Лазурної. Місцеві кажуть, що вранці до зеленої зони в деяких місцях неможливо було зайти. Зараз тут перша лінія альтанок повністю пішла під воду, навіть дахів не видно.

Людмила Миколаївна щодня спостерігає за паводком. Фото: Новини.LIVE

"Я щодня приходжу, з того моменту, як почався поводок, приходжу і дивлюся. І хоча вода підіймається, чогось критичного для Миколаєва поки що немає. Я за себе вже не боюся, просто за людей страшно які там, у Херсоні, а мені не страшно, ми далеко живемо", — ділиться Лідія Миколаївна, мешканка Миколаєва.

Вода з Херсона досягла й одеського узбережжя. Дахи будинків, стелі, тумбочки та навіть собака на плоті зі сміття — сьогодні це все ловили на пляжах. Екологи побоюються, що така велика кількість брудної води може погано вплинути на стан Чорного моря. Наразі вже проводяться дослідження щодо морської води. Поки що всі показники в нормі, втім ситуація може змінитися будь-якої миті.