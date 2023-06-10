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В акватории Николаева снизился уровень воды

10 июня 2023 09:54
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Беженарь Татьяна
журналист
Вода отступает: в акватории Николаева упал уровень подтопления
Подтопление отдыха в Николаеве. Фото: Новости.
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

По состоянию на утро 10 июня уровень воды в акватории Николаева снизился. В настоящее время он составляет 88 см.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

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"Доброе утро, друзья! За сутки имеем - 9 см. По состоянию на 08:00 уровень воды в акватории Николаева сейчас 88 см", — написал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Отметим, что большая вода после подрыва Каховской ГЭС начала прибывать в Николаев. За сутки специалисты зафиксировали уровень ее повышения в акватории города более чем на метр. Критический показатель — 105 см. Уже сейчас прибрежные улицы в воде, также досталось некоторым паркам. Люди опасаются, что уровень может подниматься и дальше.

Напомним, в Херсоне четвертые сутки подряд идет эвакуация людей и спасение животных. Уже затоплено более 600 квадратных километров, средний уровень подтопления – более 5,5 метров.

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