Вода отступает: в акватории Николаева упал уровень подтопления

Подтопление отдыха в Николаеве. Фото: Новости.

По состоянию на утро 10 июня уровень воды в акватории Николаева снизился. В настоящее время он составляет 88 см.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

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"Доброе утро, друзья! За сутки имеем - 9 см. По состоянию на 08:00 уровень воды в акватории Николаева сейчас 88 см", — написал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Отметим, что большая вода после подрыва Каховской ГЭС начала прибывать в Николаев. За сутки специалисты зафиксировали уровень ее повышения в акватории города более чем на метр. Критический показатель — 105 см. Уже сейчас прибрежные улицы в воде, также досталось некоторым паркам. Люди опасаются, что уровень может подниматься и дальше.

Напомним, в Херсоне четвертые сутки подряд идет эвакуация людей и спасение животных. Уже затоплено более 600 квадратных километров, средний уровень подтопления – более 5,5 метров.