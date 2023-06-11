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У Снігурівці на Миколаївщині рівень підтоплення знизився на 75 см

11 червня 2023 13:00
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Беженар Тетяна
журналіст
У Снігурівці на Миколаївщині рівень підтоплення знизився на 75 см
Підтоплене село. Фото: Іван Кухта
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Беженар Тетяна
журналіст

На Миколаївщині рівень води у Снігурівській громаді продовжує спадати. Станом на ранок 11 червня  підтоплення досягає позначки близько 5 м.

Про це повідомив голова Снігурівської  РВА Іван Кухта.

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"Станом на 11 червня рівень води в громаді продовжує спадати. Маємо ще мінус 75 см на ранок. На зараз рівень води в річці сягає позначки близько 5 м. У зоні підтоплення залишається 13 населених пунктів", — йдеться у повідомленні.

За інформацією РВА, підтоплено 351 будинок, ситуація з електропостачанням та централізованим водопостачанням у Снігурівці та селах громади, де воно відсутнє, залишається без змін до стабілізації ситуації. Продовжується доставлення гуманітарної допомоги в постраждалі від підтоплення населені пункти. Також сьогодні продовжиться підвіз води по місту.

Евакуаційні маршрути працюють, із небезпечних районів переміщено 679 осіб, з них — 138 дітей.

Зазначимо, велика вода відступає. Рівень підтоплення в акваторії Миколаєва зменшується. За добу — ще мінус 15 см.

Нагадаємо, Одеська область направила чергову партію гуманітарної допомоги до постраждалих районів Херсонщини. Мешканцям підтоплених територій відправили воду, човни, генератори, мотопомпи тощо.

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