З Одещини до Херсона відправили гуманітарну допомогу

Партія гуманітарної допомоги. Фото: Одеська ОВА

Одеська область направила чергову партію гуманітарної допомоги до постраждалих районів Херсонщини. Мешканцям підтоплених територій відправили воду, човни, генератори, мотопомпи тощо.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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Чергова партія гуманітарної допомоги з Одещини, після підриву Каховської ГЕС, вже відправлена до Херсонської області.

"Мешканцям підтоплених територій відправили 126 т води, 12 мотопомп, 2 човни, генератори, харчові продукти, побутові електроприлади (електрочайники, мультиварки тощо), медикаменти, гігієнічні набори, одяг, а також предмети першої необхідності",— йдеться у повідомленні.

Зазначимо, до Херсонської області нещодавно було доставлено гуманітарну допомогу, яка включає набори продуктів швидкого приготування, мийні засоби, засоби гігієни й інші необхідні речі.

Для усунення наслідків терористичного акту та подолання складних ситуацій на Каховській ГЕС важливо мати спеціальні технічні засоби та обладнання. Тому було придбано надувні човни з моторами, катери, а також підготовлено спеціалізовану бригаду з дренажними насосами, мотопомпами та насосами для відкачування води, які вже відправлені до постраждалого регіону.

Нагадаємо, Одеса із перших днів допомагає регіонам Херсонщини, які постраждали від терористичного акту на Каховській ГЕС. Вже було відправлено два екіпажі з помпами для відкачування води до Херсонщини. 7 червня перша фура з 20 тоннами питної води була доставлена до Новоолександрівської громади, де існує проблема з водопостачанням.