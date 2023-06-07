З Одеси виїхали вантажівки з водою для Херсону

Вантажівка з водою для Херсонщини. Фото: Одеська міська рада

Одеса продовжує активно допомагати регіонам Херсонщини, які постраждали від терористичного акту на Каховській ГЕС. Вже було відправлено два екіпажі з помпами для відкачування води до Херсонщини. Сьогодні перша фура з 20 тоннами питної води була доставлена до Новоолександрівської громади, де існує проблема з водопостачанням.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Продовжуємо тримати на контролі всі питання, повʼязані з допомогою постраждалим людям, та оперативно відпрацьовувати всі потреби. Тільки так, тільки разом вистоїмо та переможемо", — сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Додатково, сьогодні буде відправлена ще одна фура з питною водою. Вона буде направлена до міста Херсон.

Питна вода для Херсонщини. Фото: Одеська міська рада

Евакуація з Херсону

На цей час, до міста Одеси приїхала 101 особа з Херсонщини. Представники обласної ОВА разом з представниками ГО "10 Квітня", InterSOS, ACTED та АТ "Укрпошта" зустріли їх у точці прибуття.

Евакуйованим надаються одноразова грошова та гуманітарна допомога. Також пропонуються місця для тимчасового проживання. Проте, наразі багато з постраждалих вирішили розміститись у своїх родичів.

Для ВПО працює гаряча телефонна лінія, спеціально створена для розв'язання питань щодо розміщення та інших потреб +380673049195.

Нагадаємо, на Херсонщині військові підрозділи Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, спільно зі службовцями ДСНС та Національної поліції, здійснюють евакуацію та надання допомоги постраждалим громадянам. Уже другий день поспіль бійці Нацгвардії працюють на рятувальних операціях, щоб допомогти людям, які опинилися у водяній пастці на підтопленій території.

Зазначимо, після підриву греблі Каховської ГЕС частину Херсонщини затопило. Загалом Одещина планує прийняти кілька тисяч мешканців Херсонської області. Наразі всі охочі мають можливість підтримати евакуйованих гуманітарною допомогою.