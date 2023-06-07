Из Одессы выехали грузовики с водой для Херсона

Грузовик с водой для Херсона. Фото: Одесский городской совет

Одесса продолжает активно помогать регионам Херсонщины, пострадавшим от террористического акта на Каховской ГЭС. Уже были отправлены два экипажа с помпами для откачки воды в Херсонскую область. Сегодня первая фура с 20 тоннами питьевой воды была доставлена в Новоалександровскую громаду, где существует проблема с водоснабжением.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Продолжаем держать на контроле все вопросы, связанные с помощью пострадавших, и оперативно отрабатывать все потребности. Только так, только вместе выстоим и победим", — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Дополнительно сегодня будет отправлена еще одна фура с питьевой водой. Она будет направлена в Херсон.

Питьевая вода для Херсона. Фото: Одесский городской совет

Эвакуация из Херсона

В настоящее время, в город Одессы приехал 101 человек из Херсонщины. Представители областной ОВ вместе с представителями ОО "10 Апреля", InterSOS, ACTED и АО "Укрпочта" встретили их в точке прибытия.

Эвакуированным предоставляются единовременная денежная и гуманитарная помощь. Также предлагаются места для временного проживания. Однако сейчас многие из пострадавших решили разместиться у своих родственников.

Для ВПЛ работает горячая телефонная линия, специально созданная для решения вопросов размещения и других нужд +380673049195.

Напомним, в Херсонской области военные подразделения Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, совместно со служащими ГСЧС и Национальной полиции, осуществляют эвакуацию и оказание помощи пострадавшим гражданам. Уже второй день бойцы Нацгвардии работают на спасательных операциях, чтобы помочь людям, которые оказались в водяной ловушке на подтопленной территории.

Отметим, что после подрыва плотины Каховской ГЭС часть Херсонской области затопило. В целом Одесчина планирует принять несколько тысяч жителей Херсонской области. Сейчас все желающие могут поддержать эвакуированных гуманитарной помощью.