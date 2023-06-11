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Из Одесчины в Херсон отправили гуманитарную помощь

11 июня 2023 11:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Из Одесщины в Херсон отправили гуманитарную помощь
Партия гуманитарной помощи. Фото: Одесская ОВА
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Одесская область направила очередную партию гуманитарной помощи в пострадавшие районы Херсонщины. Жителям подтопленных территорий отправили воду, лодки, генераторы, мотопомпы.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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Очередная партия гуманитарной помощи из Одесчины после подрыва Каховской ГЭС уже отправлена в Херсонскую область.

"Жителям подтопленных территорий отправили 126 т воды, 12 мотопомп, 2 лодки, генераторы, пищевые продукты, бытовые электроприборы (электрочайники, мультиварки и т.п.), медикаменты, гигиенические наборы, одежда, а также предметы первой необходимости",— говорится в сообщении.

Отметим, в Херсонскую область недавно была доставлена гуманитарная помощь, включающая наборы продуктов быстрого приготовления, моющие средства, средства гигиены и другие необходимые вещи.

Для устранения последствий террористического акта и преодоления сложных ситуаций на Каховской ГЭС важны специальные технические средства и оборудование. Поэтому были приобретены надувные лодки с моторами, катера, а также подготовлена специализированная бригада с дренажными насосами, мотопомпами и откачивающими насосами воды, которые уже отправлены в пострадавший регион.

Напомним, Одесса с первых дней помогает регионам Херсонщины  пострадавшим от террористического акта на Каховской ГЭС. Уже были отправлены два экипажа с помпами для откачки воды в Херсонскую область. 7 июня первая фура с 20 тоннами питьевой воды была доставлена в Новоалександровскую общину, где существует проблема с водоснабжением.

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