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Вода, речі та спецтехніка: Одещина надає допомогу Херсону

9 червня 2023 16:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Вода, речі та спецтехніка: Одещина надає допомогу Херсону
Фура з водою їде до Херсонщини. Фото: Одеська ОВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одещина продовжує активно допомагати Херсонській області, яка зазнала значних руйнувань в результаті терористичного акту на Каховській гідроелектростанції. Від органів державної влади та місцевого самоврядування, а також від мешканців Одещини, надходить допомога у різних напрямках.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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Одним з основних проблемних питань для постраждалих населених пунктів Херсонщини є нестача питної води. Від усіх районів області вже активно надсилається бутельована питна вода для задоволення невідкладних потреб місцевих жителів.

Вода для мешканців Херсонщини. Фото: Одеська ОВА
Вода для мешканців Херсонщини. Фото: Одеська ОВА

Крім того, до Херсонської області вже було доставлено гуманітарну допомогу, яка включає набори продуктів швидкого приготування, миючі засоби, засоби гігієни та інші необхідні речі.

Для усунення наслідків терористичного акту та подолання складних ситуацій на Каховській ГЕС важливо мати спеціальні технічні засоби та обладнання. Тому було придбано надувні човни з моторами, катери, а також підготовлено спеціалізовану бригаду з дренажними насосами, мотопомпами та насосами для відкачування води, які вже відправлені до постраждалого регіону.

Спецтехніка іде до Херсонщини. Фото: Одеська ОВА
Спецтехніка іде до Херсонщини. Фото: Одеська ОВА

Муніципальний центр екологічної безпеки Одеської міської ради спільно з громадськими організаціями Animal SOS Одеса та Закон природи першими виконали евакуацію безпритульних тварин з Херсона до Одеси через затоплення. Загалом було врятовано понад 60 тварин, а частина з них вже знайшла нових господарів серед мешканців Одещини.

 Врятовані тварини. Фото: Одеська ОВА
 Врятовані тварини. Фото: Одеська ОВА

Зазначимо, після підриву греблі Каховської ГЕС частину Херсонщини затопило. Загалом Одещина планує прийняти кілька тисяч мешканців Херсонської області. Наразі всі охочі мають можливість підтримати евакуйованих гуманітарною допомогою.

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