Вода, вещи и спецтехника: Одесчина оказывает помощь Херсону

Фура с водой едет в Херсонскую область. Фото: Одесская ОВА

Одесчина продолжает активно помогать Херсонской области, которая испытала значительные разрушения в результате террористического акта на Каховской гидроэлектростанции. От органов государственной власти и местного самоуправления, а также от жителей Одесчины поступает помощь в разных направлениях.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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Одним из основных проблемных вопросов для пострадавших населенных пунктов Херсона является нехватка питьевой воды. От всех районов области уже активно посылается бутилированная питьевая вода для удовлетворения неотложных нужд местных жителей.

Вода для жителей Херсона. Фото: Одесская ОВА

Кроме того, в Херсонскую область уже была доставлена гуманитарная помощь, включающая наборы продуктов быстрого приготовления, моющие средства, средства гигиены и другие необходимые вещи.

Для устранения последствий террористического акта и преодоления сложных ситуаций на Каховской ГЭС важно специальные технические средства и оборудование. Поэтому были приобретены надувные лодки с моторами, катера, а также подготовлена специализированная бригада с дренажными насосами, мотопомпами и откачивающими насосами воды, которые уже отправлены в пострадавший регион.

Спецтехника идет в Херсонскую область. Фото: Одесская ОВА

Муниципальный центр экологической безопасности Одесского городского совета совместно с общественными организациями Animal SOS Одесса и Закон природы первыми выполнили эвакуацию бездомных животных из Херсона в Одессу из-за затопления. В общей сложности было спасено более 60 животных, а часть из них уже нашла новых хозяев среди жителей Одесчины.

Спасенные животные. Фото: Одесская ОВА

Отметим, что после подрыва плотины Каховской ГЭС часть Херсонщины затопило. В целом Одесчина планирует принять несколько тысяч жителей Херсонской области. Сейчас все желающие могут поддержать эвакуированных гуманитарной помощью.