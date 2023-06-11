В Снигиревке Николаевской области уровень подтопления снизился на 75 см

Подтопленное село. Фото: Иван Кухта

В Николаевской области уровень воды в Снигиревской общине продолжает спадать. По состоянию на утро 11 июня подтопление достигает отметки около 5м.

Об этом сообщил глава Снигиревского РВА Иван Кухта.

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"По состоянию на 11 июня уровень воды в общине продолжает спадать. Есть еще минус 75 см на утро. В настоящее время уровень воды в реке достигает отметки около 5 м. В зоне подтопления остается 13 населенных пунктов", — говорится в сообщении.

По информации РВА, подтоплено 351 дом, ситуация с электроснабжением и централизованным водоснабжением в Снигиревке и селах общины, где она отсутствует, остается без изменений до стабилизации ситуации. Продолжается доставка гуманитарной помощи в пострадавшие от подтопления населенные пункты. Также сегодня продолжится подвоз воды по городу.

Эвакуационные маршруты работают, из опасных районов перемещено 679 человек, из них 138 детей.

Отметим, что большая вода отступает. Уровень подтопления в акватории Николаева уменьшается. В сутки — еще минус 15 см.

Напомним, Одесская область направила очередную партию гуманитарной помощи в пострадавшие районы Херсонщины. Жителям подтопленных территорий отправили воду, лодки, генераторы, мотопомпы.