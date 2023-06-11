В Николаевской области из зоны подтопления эвакуировали более 650 человек

Оказание помощи пострадавшим. Фото: Иван Кухта

В Николаевской области, в результате подрыва Каховской ГЭС, пострадали 4886 домовладений. Подтоплены 350 домов, отключены от электросети полностью 9 населенных пунктов, 4 обесточены частично. Из зоны подтопления эвакуировали уже 658 человек, из них 138 детей.

Об этом сообщает глава Снигиревской РВА Иван Кухта.

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По его словам, уже несколько дней подряд аварийно-спасательная служба Николаевской областной организации Общества Красного Креста Украины осуществляет доставку по лодкам самого необходимого в затопленные деревни Снигиревской общины.

"Доставляем в наши затопленные села продукты питания, питьевую воду, средства гигиены, детское питание, медикаменты, одежду. Люди передают одеяла, полотенца, постельное белье и тому подобное, ведь некоторые люди без преувеличения потеряли все", — отметил Иван Кухта.

Кроме того, в сельские населенные пункты Афанасьевского, Васильевского, Павловского и Нововасильевского старостинских округов было доставлено 5 генераторов мощностью 6,5 кВт. Они сейчас очень необходимы гражданам.

По состоянию на 11 июня в Снигиревской общине пострадали 4886 домовладений. Подтоплены 350 домов, отключены от электросети полностью 9 населенных пунктов, 4 обесточены частично. Из зоны подтопления эвакуировали уже 658 человек, из них 138 детей.

"Маршруты эвакуации работают в усиленном режиме. Продолжаем доставлять лодками помощь в пострадавшие населенные пункты, осуществляем подвоз воды по городу, также работают пункты доочистки и разлива питьевой воды", — резюмировал Иван Кухта.

Напомним, в Николаевской области уровень воды в Снигиревской общине продолжает спадать. По состоянию на утро 11 июня подтопление достигает отметки около 5 м.