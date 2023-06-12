На Миколаївщині досі підтопленими залишаються 353 будинки

Розлив річки Інгулець. Фото: Іван Кухта

Станом на ранок 12 червня рівень води в річці Інгулець продовжує знижуватися. За ніч він впав ще на 147 см.

Про це повідомляє голова Снігурівської РВА Іван Кухта.

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"Підтоплено 353 будинки. Ситуація з електропостачанням в місцях, де воно відсутнє, на контролі в енергетиків. Але є позитивна динаміка. Населені пункти сусідньої Горохівської громади, де вода відійшла раніше, вже обстежені працівниками філії "Миколаївобленерго" та під'єднані до мережі. Поступово будуть підключати ті села, де це буде безпечно та з'явиться технічна можливість",— написав Іван Кухта.

Евакуація населення

Крім того, він додав, що доставлення гуманітарної допомоги в підтоплені населені пункти продовжується, підвіз води по місту забезпечено, бювети працюють, евакуаційними маршрутами із зони підтоплення переміщено 679 осіб, з них — 138 дітей.

"Коли рівень води знизиться, нас очікує багато роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Чимало будинків зазнали значних пошкоджень або зруйновані повністю. Розуміємо, що це буде дуже важкий напрямок",— резюмував Іван Кухта.

Нагадаємо, в Миколаївській області, внаслідок підриву Каховської ГЕС, постраждали 4886 домоволодінь. Підтоплено 350 будинків, відключено від електромережі повністю 9 населених пунктів, 4 знеструмлено частково. З зони підтоплення евакуювали вже 658 людей, з них — 138 дітей.