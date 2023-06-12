В Николаевской области до сих пор подтопленными остаются 353 дома

Разлив реки Ингулец. Фото: Иван Кухта

По состоянию на утро 12 июня уровень воды в реке Ингулец продолжает снижаться. За ночь он уменьшился еще на 147 см.

Об этом сообщает глава Снигиревской РВА Иван Кухта.

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"Подтоплено 353 дома. Ситуация с электроснабжением в местах, где она отсутствует, на контроле у энергетиков. Но есть положительная динамика. Населенные пункты соседней Гороховской общины, где вода отошла раньше, уже обследованы работниками филиала "Николаевоблэнерго" и подключены к сети. Постепенно будут подключать села, где это будет безопасно и появится техническая возможность", — написал Иван Кухта.

Эвакуация населения

Кроме того, он добавил, что доставка гуманитарной помощи в подтопленные населенные пункты продолжается, подвоз воды по городу обеспечен, бюветы работают, эвакуационными маршрутами из зоны подтопления перемещено 679 человек, из них — 138 детей.

"Когда уровень воды снизится, нас ожидает много работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Многие дома получили значительные повреждения или разрушены полностью. Понимаем, что это будет очень тяжелая работа", — резюмировал Иван Кухта.

Напомним, в Николаевской области, в результате подрыва Каховской ГЭС, пострадали 4886 домовладений. Подтоплены 350 домов, отключены от электросети полностью 9 населенных пунктов, 4 обесточены частично. Из зоны подтопления эвакуировали уже 658 человек, из них 138 детей.