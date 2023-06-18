Рівень води в річці Інгулець знизився майже на 5 метрів

Зруйнована дорога через підтоплення. Фото: Іван Кухта

Станом на ранок 18 червня рівень води в р. Інгулець знизився вже майже на 5 метрів. Залишається близько метра до рівня, який був до моменту підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомив голова Снігурівської РВА Іван Кухта.

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За його словами, наразі вода відійшла від 373 будинків із 375, які зазнали підтоплення. Крім того, повністю відновлено рух автомобільного транспорту по Василівському та Нововасилівському мостах.

Електропостачання у місті

"Фахівці філії "Миколаївобленерго" продовжують ремонтні роботи пошкодженого обладнання. Станом на сьогодні все ще залишаються тимчасово знеструмленими домівки 169 абонентів у чотирьох населених пунктах громади, які зазнали підтоплення",— зазначив Іван Кухта.

Ситуація у Снігурівці

У місті продовжується підвіз води для населення, встановлено нові накопичувачі в декількох мікрорайонах міста. Працюють бювети, де люди можуть придбати питну очищену воду.

Продовжується доставлення води, харчових продуктів, речей першої потреби в постраждалі населені пункти.

Працівники міської ради продовжують візуальне обстеження будинків, постраждалого житла та майна громадян внаслідок підтоплення.

Нагадаємо, на Миколаївщині рівень води у Снігурівській громаді продовжує спадати. Станом на ранок 11 червня підтоплення сягає позначки близько 5 м.