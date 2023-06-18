На Миколаївщині рівень води в річці Інгулець знизився майже на 5 метрів
Станом на ранок 18 червня рівень води в р. Інгулець знизився вже майже на 5 метрів. Залишається близько метра до рівня, який був до моменту підриву Каховської ГЕС.
Про це повідомив голова Снігурівської РВА Іван Кухта.
За його словами, наразі вода відійшла від 373 будинків із 375, які зазнали підтоплення. Крім того, повністю відновлено рух автомобільного транспорту по Василівському та Нововасилівському мостах.
Електропостачання у місті
"Фахівці філії "Миколаївобленерго" продовжують ремонтні роботи пошкодженого обладнання. Станом на сьогодні все ще залишаються тимчасово знеструмленими домівки 169 абонентів у чотирьох населених пунктах громади, які зазнали підтоплення",— зазначив Іван Кухта.
Ситуація у Снігурівці
У місті продовжується підвіз води для населення, встановлено нові накопичувачі в декількох мікрорайонах міста. Працюють бювети, де люди можуть придбати питну очищену воду.
Продовжується доставлення води, харчових продуктів, речей першої потреби в постраждалі населені пункти.
Працівники міської ради продовжують візуальне обстеження будинків, постраждалого житла та майна громадян внаслідок підтоплення.
Нагадаємо, на Миколаївщині рівень води у Снігурівській громаді продовжує спадати. Станом на ранок 11 червня підтоплення сягає позначки близько 5 м.