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На Миколаївщині рівень води в річці Інгулець знизився майже на 5 метрів

18 червня 2023 12:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Рівень води в річці Інгулець знизився майже на 5 метрів
Зруйнована дорога через підтоплення. Фото: Іван Кухта
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Станом на ранок 18 червня рівень води в р. Інгулець знизився вже майже на 5 метрів. Залишається близько метра до рівня, який був до моменту підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомив голова Снігурівської РВА Іван Кухта.

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За його словами, наразі вода відійшла від 373 будинків із 375, які зазнали підтоплення. Крім того, повністю відновлено рух автомобільного транспорту по Василівському та Нововасилівському мостах. 

Електропостачання у місті

"Фахівці філії "Миколаївобленерго" продовжують ремонтні роботи пошкодженого обладнання. Станом на сьогодні все ще залишаються тимчасово знеструмленими домівки 169 абонентів у чотирьох населених пунктах громади, які зазнали підтоплення",— зазначив Іван Кухта.

Ситуація у Снігурівці

У місті продовжується підвіз води для населення, встановлено нові накопичувачі в декількох мікрорайонах міста. Працюють бювети, де люди можуть придбати питну очищену воду. 

Продовжується доставлення води, харчових продуктів, речей першої потреби в постраждалі населені пункти. 

Працівники міської ради продовжують візуальне обстеження будинків, постраждалого житла та майна громадян внаслідок підтоплення.

Нагадаємо, на Миколаївщині рівень води у Снігурівській громаді продовжує спадати. Станом на ранок 11 червня підтоплення сягає позначки близько 5 м.

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