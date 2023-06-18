В Николаевской области уровень воды в реке Ингулец снизился почти на 5 метров
По состоянию на утро 18 июня уровень воды в Ингульце снизился уже почти на 5 метров. Остается около метра до уровня, который был до момента подрыва Каховской ГЭС.
Об этом сообщил глава Снигиревской РВА Иван Кухта.
По его словам, сейчас вода отошла от 373 домов из 375, подвергшихся подтоплению. Кроме того, полностью восстановлено движение автомобильного транспорта по Васильевскому и Нововасилевскому мостам.
Электроснабжение в городе
"Специалисты филиала "Николаевоблэнерго" продолжают ремонтные работы поврежденного оборудования. По состоянию на сегодняшний день все еще остаются временно обесточенными дома 169 абонентов в четырех населенных пунктах общины, подвергшихся подтоплению", — отметил Иван Кухта.
Ситуация в Снигуревке
В городе продолжается подвоз воды для населения, установлены новые накопители в нескольких микрорайонах города. Работают бюветы, где люди могут приобрести очищенную питьевую воду.
Продолжается доставка воды, пищевых продуктов, вещей первой необходимости в пострадавшие населенные пункты.
Сотрудники городского совета продолжают визуальное обследование домов, пострадавшего жилья и имущества граждан в результате подтопления.
Напомним, в Николаевской области уровень воды в Снигуревской общине продолжает падать. По состоянию на утро 11 июня подтопление достигает отметки около 5 м.