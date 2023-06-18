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В Николаевской области уровень воды в реке Ингулец снизился почти на 5 метров

18 июня 2023 12:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Уровень воды в реке Ингулец снизился почти на 5 метров
Разрушена дорога из-за подтопления. Фото: Иван Кухта
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

По состоянию на утро 18 июня уровень воды в Ингульце снизился уже почти на 5 метров. Остается около метра до уровня, который был до момента подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщил глава Снигиревской РВА Иван Кухта.

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По его словам, сейчас вода отошла от 373 домов из 375, подвергшихся подтоплению. Кроме того, полностью восстановлено движение автомобильного транспорта по Васильевскому и Нововасилевскому мостам.

Электроснабжение в городе

"Специалисты филиала "Николаевоблэнерго" продолжают ремонтные работы поврежденного оборудования. По состоянию на сегодняшний день все еще остаются временно обесточенными дома 169 абонентов в четырех населенных пунктах общины, подвергшихся подтоплению", — отметил Иван Кухта.

Ситуация в Снигуревке

В городе продолжается подвоз воды для населения, установлены новые накопители в нескольких микрорайонах города. Работают бюветы, где люди могут приобрести очищенную питьевую воду.

Продолжается доставка воды, пищевых продуктов, вещей первой необходимости в пострадавшие населенные пункты.

Сотрудники городского совета продолжают визуальное обследование домов, пострадавшего жилья и имущества граждан в результате подтопления.

Напомним, в Николаевской области уровень воды в Снигуревской общине продолжает падать. По состоянию на утро 11 июня подтопление достигает отметки около 5 м.

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