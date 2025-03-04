Американський розвідник помітили біля берегів Одеси

Boeing P-8A Poseidon. Фото: tataquax

З самого ранку над Чорним морем зафіксовано американський розвідувальний літак Boeing P-8A Poseidon. Він здійснює моніторинг ситуації поблизу південних кордонів Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де саме літак

Американський патрульний літак Boeing P-8A Poseidon був помічений зранку на радарах над Чорним морем біля Румунського узбережжя. Він здійснює розвідку біля Одеського узбережжя та фіксує переміщення російських військових сил у Криму.

Boeing P-8A Poseidon на радарі. Фото: скриншот

Що відомо про Boeing P-8A Poseidon

Це патрульний протичовновий літак багатоцільового призначення. Його застосовують для виявлення та знищення підводних судів противника в районах патрулювання, розвідки, участі у протикорабельних та рятувальних операціях — як у прибережних районах, так і в океані.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про панічну атаку у пасажирки на борту літака. А також про падіння ІЛ-76.