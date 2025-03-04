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Американский разведчик поблизости Одесчины — какова цель

4 марта 2025 14:28
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Американский разведчик был замечен у берегов Одессы
Boeing P-8A Poseidon. Фото: tataquax
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

С самого утра над Черным морем зафиксирован американский разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon. Он осуществляет мониторинг ситуации вблизи южных границ Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

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Где именно самолет

Американский патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon был замечен утром на радарах над Черным морем у Румынского побережья. Он осуществляет разведку у Одесского побережья и фиксирует перемещение российских военных сил в Крыму.

Американський розвідник біля Одещини — з якою метою - фото 1
Boeing P-8A Poseidon на радаре. Фото: скриншот

Что известно о Boeing P-8A Poseidon

Это патрульный противолодочный самолет многоцелевого назначения. Его применяют для обнаружения и уничтожения подводных судов противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях — как в прибрежных районах, так и в океане.

Напомним, недавно мы писали о панической атаке у пассажирки на борту самолета. А также о падении ИЛ-76.

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