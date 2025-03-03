Спорт для відновлення ветеранів

Милиці та м'яч для заняття ампфутболом. Фото: Особистий архів/Олексій Дишель

Спорт, що допомагає реабілітуватися ветеранам, набирає обертів в Україні. Ампфутбол — не просто гра, а спосіб повернутися до активного життя, знайти підтримку та знову відчути командний дух. В Одесі формується нова команда, яка тільки починає свій шлях, але вже ставить перед собою великі цілі на майбутнє.

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з тренером команди Олексієм Дишелем.

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Важливість спорту

Ампфутбол — гра для людей з ампутаціями: якщо людина не має руки, вона може бути воротарем, якщо ноги — грає у полі. Цей вид спорту має свої відмінності від класичного футболу: гра відбувається на полі розміром 40х60 метрів, а команди складаються з семи гравців. Для України ампфутбол став справжнім викликом, адже кількість людей з ампутаціями, на жаль, зростає.

"І цей виклик в Україні зараз найактуальніший, оскільки людей з ампутаціями дуже велика кількість. Ампфутбол — це насправді не лише про футбол, це і про ресоціалізацію, про повернення до суспільства, про командний дух. Це насправді набагато більше, ніж просто спорт", — каже тренер Олексій Дишель.

Тренер Олексій Дишель про важливість спорту. Фото: Новини.LIVE

Створення команди

Одним із ключових питань було зібрати команду — знайти людей, яким це справді потрібно. Олексій мав знайомих у різних ампфутбольних клубах, тож залучив їх до пошуку гравців.

"Команда почала збиратися за принципом сарафанного радіо. Тобто ми підключали знайомих хлопців з різних ампфутбольних клубів по Україні, щоб вони давали нам контакти тих, хто живе в Одесі. І, власне, так у нас почала збиратися велика команда", — розповів тренер Олексій Дишель.

Тренер Олексій Дишель про створення команди в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вимоги до гравців

Наразі постійно займаються 3-4 особи, але набір у команду триває. Для повноцінної гри потрібно щонайменше 15 гравців, аби сформувати два склади. Головною вимогою для участі є ампутація кінцівки — лише люди, які втратили руку або ногу, можуть долучитися. Проте фізична підготовка не обов’язкова.

"Тому що в ампфутбол можна грати без досвіду гри у футбол, без фізичної гарної форми. Все, що треба, ми все надолужимо, ми всьому навчимо", — каже тренер.

Тренер Олексій Дишель про основні вимоги до гравців. Фото: Новини.LIVE

Методика тренувань

Вже за одну-дві години можна опанувати правила гри на милицях. Окрім цього, тренування включають реабілітаційні компоненти. Наразі до команди входять переважно військові, але долучитися можуть і цивільні.

"Ампфутбол — це не лише для військових, але у тому числі. Це також для людей з ампутаціями та дисфункціями кінцівок. Тобто нога може бути, але вона може бути менше на 5 сантиметрів, або рука. Тобто це можуть бути як набута якість та поранення, так і вроджені вади", — зазначає тренер Олексій Дишель.

Тренер Олексій Дишель про методику тренувань. Фото: Новини.LIVE

Мотивація гравців

За словами тренера, у військових набагато більше мотивації займатися. Вони не зважають на погану погоду чи втому — для них головне рухатися вперед.

"Ми маємо певні виклики, зараз це пов'язано з кількістю людей з ампутаціями. Ми розуміємо, що на таку кількість має бути адекватний, відповідний та релевантний рух вперед. Тобто цей рух — це залучення до спорту, до активності. І саме ампфутбол, я бачу, може стати одним із таких механізмів", — розповів тренер.

Тренер Олексій Дишель про мотивацію гравців. Фото: Новини.LIVE

Амбіції команди

Цей вид спорту можливість для багатьох знайти новий сенс життя, отримати підтримку і відновити себе фізично та морально. Головне, не вагатися і долучитися, оскільки рух вперед — це сутність життя. Адже цілі у команди дуже перспективні.

"Перш за все з 16 по 19 квітня ми маємо фестиваль ампфутбольний у місті Лондон. Від нашого клубу "Октопус" їдуть дві людини. Це не стільки турнір, скільки обмін досвідом. І вже наступного місяця ми маємо весняну серію "Ліги дужих", де ми зіграємо з командами із міст Луцьк та Вінниця. Тому ми запрошуємо гравців долучитися до нашого клубу і вже за декілька місяців мати змогу грати в ампфутбол у Києві", — каже тренер Олексій Дишель.

Тренер Олексій Дишель про плани на майбутнє. Фото: Новини.LIVE

Це не лише спорт, а й шлях до відновлення, що допомагає знайти нові можливості та стати частиною великої спортивної родини. Кожен, хто готовий зробити цей крок, отримає не лише новий досвід, а й підтримку команди, яка завжди буде поруч.

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