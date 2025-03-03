Спорт для восстановления ветеранов

Костыли и мяч для занятия ампфутболом. Фото: Личный архив/Алексей Дишель

Спорт, который помогает реабилитироваться ветеранам, набирает обороты в Украине. Ампфутбол — не просто игра, а способ вернуться к активной жизни, найти поддержку и снова почувствовать командный дух. В Одессе формируется новая команда, которая только начинает свой путь, но уже ставит перед собой большие цели на будущее.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с тренером команды Алексеем Дышелем.

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Важность спорта

Ампфутбол — игра для людей с ампутациями: если человек не имеет руки, он может быть вратарем, если ноги — играет в поле. Этот вид спорта имеет свои отличия от классического футбола: игра происходит на поле размером 40х60 метров, а команды состоят из семи игроков. Для Украины ампфутбол стал настоящим вызовом, ведь количество людей с ампутациями, к сожалению, растет.

"И этот вызов в Украине сейчас самый актуальный, поскольку людей с ампутациями очень большое количество. Ампфутбол — это на самом деле не только о футболе, это и о ресоциализации, о возвращении в общество, о командном духе. Это на самом деле гораздо больше, чем просто спорт", — говорит тренер Алексей Дышель.

Тренер Алексей Дышель о важности спорта. Фото: Новини.LIVE

Создание команды

Одним из ключевых вопросов было собрать команду — найти людей, которым это действительно нужно. Алексей имел знакомых в разных ампфутбольных клубах, поэтому привлек их к поиску игроков.

"Команда начала собираться по принципу сарафанного радио. То есть мы подключали знакомых ребят из разных ампфутбольных клубов по Украине, чтобы они давали нам контакты тех, кто живет в Одессе. И, собственно, так у нас начала собираться большая команда", — рассказал тренер Алексей Дышель.

Тренер Алексей Дышель о создании команды в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Требования к игрокам

Сейчас постоянно занимаются 3-4 человека, но набор в команду продолжается. Для полноценной игры нужно не менее 15 игроков, чтобы сформировать два состава. Главным требованием для участия является ампутация конечности — только люди, которые потеряли руку или ногу, могут присоединиться. Однако физическая подготовка необязательна.

"Потому, что в ампфутбол можно играть без опыта игры в футбол, без физической хорошей формы. Все, что нужно, мы все наверстаем, мы всему научим", — говорит тренер.

Тренер Алексей Дышель об основных требованиях к игрокам. Фото: Новини.LIVE

Методика тренировок

Уже за один-два часа можно освоить правила игры на костылях. Кроме этого, тренировки включают реабилитационные компоненты. Сейчас в команду входят преимущественно военные, но присоединиться могут и гражданские.

"Ампфутбол — это не только для военных, но в том числе. Это также для людей с ампутациями и дисфункциями конечностей. То есть нога может быть, но она может быть меньше на 5 сантиметров, или рука. То есть это могут быть как приобретенное качество и ранения, так и врожденные пороки", — отмечает тренер Алексей Дышель.

Тренер Алексей Дышель о методике тренировок. Фото: Новини.LIVE

Мотивация игроков

По словам тренера, у военных гораздо больше мотивации заниматься. Они не обращают внимания на плохую погоду или усталость — для них главное двигаться вперед.

"Мы имеем определенные вызовы, сейчас это связано с количеством людей с ампутациями. Мы понимаем, что на такое количество должно быть адекватное, соответствующее и релевантное движение вперед. То есть это движение — привлечение к спорту, к активности. И именно ампфутбол, я вижу, может стать одним из таких механизмов", — рассказал тренер.

Тренер Алексей Дышель о мотивации игроков. Фото: Новини.LIVE

Амбиции команды

Этот вид спорта — возможность для многих найти новый смысл жизни, получить поддержку и восстановить себя физически и морально. Главное, не колебаться и присоединиться, поскольку движение вперед — это суть жизни. Ведь цели у команды очень перспективные.

"Прежде всего с 16 по 19 апреля у нас фестиваль ампфутбольный в городе Лондон. От нашего клуба "Октопус" едут два человека. Это не столько турнир, сколько обмен опытом. И уже в следующем месяце у нас весенняя серия "Лиги сильных", где мы сыграем с командами из городов Луцк и Винница. Поэтому мы приглашаем игроков присоединиться к нашему клубу и уже через несколько месяцев получить возможность играть в ампфутбол в Киеве", — говорит тренер Алексей Дышель.

Тренер Алексей Дышель о планах на будущее. Фото: Новини.LIVE

Это не только спорт, но и путь к восстановлению, что помогает найти новые возможности и стать частью большой спортивной семьи. Каждый, кто готов сделать этот шаг, получит не только новый опыт, но и поддержку команды, которая всегда будет рядом.

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