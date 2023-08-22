Температура моря сьогодні — Чорне море 22 серпня

Аномально тепла вода: яка температура Чорного моря сьогодні
Спека не відступає. Охочих відпочити на узбережжі Чорного моря в Одесі стає дедалі більше.
Новини.LIVE знають, яка буде температура води сьогодні, 22 серпня.
Температура Чорного моря
Температура Чорного моря в середньому коливається від +23°С до +26°С. Біля берега Одеси вода потеплішала.
Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Стрілкового та Кирилівки. Вода там прогрілася до +26°С. В Одесі температура води сягає +25°С, а подекуди вона доходитиме до +26°С.
Нагадаємо, екоактивіст перевірив надійність захисної сітки, що натягнули від мін у морі. Чи безпечно плавати в Одесі, на його думку, — дивіться в матеріалі.