Температура моря сегодня - Черное море 22 августа

Аномально теплая вода: какая температура Черного моря сегодня
Жара не отступает. Желающих отдохнуть на побережье Черного моря в Одессе становится все больше.
Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 22 августа.
Температура Черного моря
Температура Черного моря в среднем колеблется от +23°С до +26°С. Возле берега Одессы вода потеплела.
Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Стрелкового и Кирилловки. Вода там прогрелась до +26°С. В Одессе температура воды достигает +25°С, а иногда она будет доходить до +26°С.
Напомним, экоктивист проверил надежность натянутых от мин в море защитных сеток. Безопасно ли плавать в Одессе, по его мнению, — смотрите в материале.