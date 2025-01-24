Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Аномально тепла зима на Одещині — чи будуть українці з хлібом arrow

Аномально тепла зима на Одещині — чи будуть українці з хлібом

24 січня 2025 12:29
Рвачова Анастасія - редактор
Аномально тепла зима на Одещині: як вона впливає на озимі культури
Паростки озимої пшениці. Фото: Агробізнес сьогодні
Рвачова Анастасія - редактор

Відсутність опадів та плюсова температура негативно позначається на озимих. Рослини без снігу не одержувати у потрібній кількості вологи, при цьому зростання продовжується. Якщо на кінець зими вдарять морози, то можуть бути великі втрати.

Про це повідомляє видання "Agronews UA".

Читайте також:

Пояснення проблеми

Цьогорічна тепла зима в Одеській області спричинила кількаразове відновлення і припинення вегетації озимих культур. Це явище може знижувати зимостійкість рослин, особливо якщо посіви добре розкущені.

"Рослини, які пішли в зиму з двома і більше пагонами, зазвичай краще переносять морози до -18°C. Проте повторна вегетація взимку виснажує запаси вуглеводів, і навіть -10°C наприкінці зими можуть призвести до вимерзання", — пояснює доктор сільськогосподарських наук Сергій Авраменко.

Особливо небезпечна ситуація спостерігається через не промерзлий ґрунт, який сприяє вегетації навіть за температури близько 0,5°C, що є незвичним для регіону. Фахівці закликають аграріїв звертати увагу на стан посівів і бути готовими до можливих наслідків. Слабко розвинені рослини в умовах теплої зими мають більше спроможності пройти зниження температури повітря, аніж розвинені.

Раніше ми писали, що паливо для аграріїв зросло в ціні. Це з тим, що з першого січня виріс акциз на дизель.

Нагадаємо, що працівники аграрної сфери можуть бути заброньовані, оскільки вони прирівнюються до критично важливого підприємства. Однак мають бути дотримані деякі правила.

Одеса Одеська область зерно Новини Одеси екологія хліб

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

12:33 У СБУ підтвердили атаку на один з найбільших НПЗ та ТЕЦ в Росії

12:32 Стало відомо, скільки доходів отримав Київ у 2024 році

12:29 Аномально тепла зима на Одещині — чи будуть українці з хлібом

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:28 Дональд Трамп готовий відновити переговори з Кім Чен Ином

12:23 Акції Netflix досягли рекордних значень — що стало причиною

12:20 Учасники бойових дій — чи тільки в ЗСУ мають на це право

12:12 Синоптик Діденко порадувала українців погодою на вихідних

12:05 Офіцер ПС розповів, як четверо бійців взяли в полон 11 росіян

12:33 У СБУ підтвердили атаку на один з найбільших НПЗ та ТЕЦ в Росії

12:32 Стало відомо, скільки доходів отримав Київ у 2024 році

12:29 Аномально тепла зима на Одещині — чи будуть українці з хлібом

12:28 Дональд Трамп готовий відновити переговори з Кім Чен Ином

12:23 Акції Netflix досягли рекордних значень — що стало причиною

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:20 Учасники бойових дій — чи тільки в ЗСУ мають на це право

12:12 Синоптик Діденко порадувала українців погодою на вихідних

12:05 Офіцер ПС розповів, як четверо бійців взяли в полон 11 росіян

11:57 В Одесі можуть зупинитися трамваї — потрібно 1,5 мільярда грн

11:31 Футболіста Полісся та збірної України купує клуб із США

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Text

21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

Text

17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати