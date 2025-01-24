Аномально тепла зима на Одещині: як вона впливає на озимі культури

Паростки озимої пшениці. Фото: Агробізнес сьогодні

Відсутність опадів та плюсова температура негативно позначається на озимих. Рослини без снігу не одержувати у потрібній кількості вологи, при цьому зростання продовжується. Якщо на кінець зими вдарять морози, то можуть бути великі втрати.

Про це повідомляє видання "Agronews UA".

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Пояснення проблеми

Цьогорічна тепла зима в Одеській області спричинила кількаразове відновлення і припинення вегетації озимих культур. Це явище може знижувати зимостійкість рослин, особливо якщо посіви добре розкущені.

"Рослини, які пішли в зиму з двома і більше пагонами, зазвичай краще переносять морози до -18°C. Проте повторна вегетація взимку виснажує запаси вуглеводів, і навіть -10°C наприкінці зими можуть призвести до вимерзання", — пояснює доктор сільськогосподарських наук Сергій Авраменко.

Особливо небезпечна ситуація спостерігається через не промерзлий ґрунт, який сприяє вегетації навіть за температури близько 0,5°C, що є незвичним для регіону. Фахівці закликають аграріїв звертати увагу на стан посівів і бути готовими до можливих наслідків. Слабко розвинені рослини в умовах теплої зими мають більше спроможності пройти зниження температури повітря, аніж розвинені.

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