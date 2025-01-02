В Україні зріс акциз на дизпаливо для сільського господарства

Аграрії більше платитимуть за дизпаливо. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE

З 1 січня збільшився акциз на дизельне пальне для агропромислового комплексу. В уряді стверджують, що нові ціни мають наблизити українські тарифи до європейського рівня.

Про це повідомляє видання AgroPolit.

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Що змінилося

Збільшення акцизу майже вдвічі передбачене змінами до Податкового кодексу, за які проголосувала Верховна Рада. З Нового року він становить 215,7 євро за 1 тис. літрів. Це не останнє подорожчання. Планується, що сума зростатиме протягом наступних років:

у 2026 році — 253,8 євро;

у 2027 році — 291,9 євро;

у 2028 році — 330 євро.

Збільшення тарифів має наблизити українські розцінки до стандартів ЄС, а також принести додаткових 2-3 млрд грн щомісяця до державного бюджету.

Нагадаємо, раніше ми порівнювали ціни на пальне в Україні та країнах ЄС. Також ми розповідали, чому на Одещині закрили вісім автозаправок.