В Україні зріс акциз на дизпаливо для сільського господарства

Пальне для одеських аграріїв подорожчало — деталі
З 1 січня збільшився акциз на дизельне пальне для агропромислового комплексу. В уряді стверджують, що нові ціни мають наблизити українські тарифи до європейського рівня.
Про це повідомляє видання AgroPolit.
Що змінилося
Збільшення акцизу майже вдвічі передбачене змінами до Податкового кодексу, за які проголосувала Верховна Рада. З Нового року він становить 215,7 євро за 1 тис. літрів. Це не останнє подорожчання. Планується, що сума зростатиме протягом наступних років:
- у 2026 році — 253,8 євро;
- у 2027 році — 291,9 євро;
- у 2028 році — 330 євро.
Збільшення тарифів має наблизити українські розцінки до стандартів ЄС, а також принести додаткових 2-3 млрд грн щомісяця до державного бюджету.
Нагадаємо, раніше ми порівнювали ціни на пальне в Україні та країнах ЄС. Також ми розповідали, чому на Одещині закрили вісім автозаправок.
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