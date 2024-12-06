В Одесі закрили вісім незаконних автозаправок

Правоохоронці обшукують АЗС. Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки припинило роботу восьми нелегальних автозаправок на Одещині. Їхні власники продавали пальне невідомого походження без жодних дозвільних документів.

Про це повідомили у територіальному управлінні БЕБ в Одеській області у п'ятницю, 6 грудня.

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Що відомо

За даними детективів Бюро, група людей орендувала декілька земельних ділянок. Там вони встановили обладнання й продавали бензин і дизель. Пальне зберігали у спеціальних пластикових та металевих ємностях, обладнаних автозаправним устаткуванням.

Детективи разом з поліцією провели понад десять обшуків. Вони вилучили 65,7 тонн пального на суму понад 3,6 млн грн. Крім того, конфіскували 31 ємність й колонки для реалізації пально-мастильних матеріалів та пересувну АЗС на базі автомобіля Mercedes-Benz 814.

Що загрожує ділкам

Правоохоронці розпочали розслідування за статтею про незаконне виготовлення й збут підакцизних товарів. За цей злочин передбачено штраф від 85 тис. грн до 170 тис. грн з конфіскацією та знищенням товарів.

Нагадаємо, Одещина увійшла до трійки лідерів за кількістю незаконних АЗС. Також в Одесі викрили шахрая, який торгував недійсними талонами на пальне.