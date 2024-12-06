В Одессе закрыли восемь незаконных автозаправок

Правоохранители обыскивают АЗС. Фото: БЭБ

Бюро экономической безопасности приостановило работу восьми нелегальных автозаправок в Одесской области. Их владельцы продавали горючее неизвестного происхождения без разрешительных документов.

Об этом сообщили в территориальном управлении БЭБ в Одесской области в пятницу, 6 декабря.

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Что известно

По данным детективов Бюро, группа людей арендовала несколько земельных участков. Там они установили оборудование и продавали бензин и дизель. Горючее хранили в специальных пластиковых и металлических емкостях, оборудованных автозаправочным оборудованием.

Детективы вместе с полицией провели более десяти обысков. Они изъяли 65,7 тонн горючего на сумму свыше 3,6 млн грн. Кроме того, конфисковали 31 емкость и колонки для реализации горюче-смазочных материалов и передвижную АЗС на базе автомобиля Mercedes-Benz 814.

Что угрожает дельцам

Правоохранители начали расследование по статье о незаконном изготовлении и сбыте подакцизных товаров. За это преступление предусмотрен штраф от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн с конфискацией и уничтожением товаров.

Напомним, Одесчина вошла в тройку лидеров по количеству незаконных АЗС. Также в Одессе разоблачили мошенника, торговавшего недействительными талонами на горючее.