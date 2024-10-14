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Поза законом — Одещина увійшла до трійки лідерів за кількістю нелегальних АЗС

14 жовтня 2024 15:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Де в Україні найбільше нелегальних заправок
Чоловік заправляє машину пальним. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Україні зафіксували 419 автозаправок, які порушують чинне законодавство. З них 10% знаходяться в Одеській області. За цим показником регіон займає друге місце у країні.

Про це про це свідчать данні інтерактивної мапи PerevirAZS.info.

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Експерти Нафтогазової асоціації України виявили на Одещині 42 нелегальні АЗС. За їхньою кількістю область поступається лише Львівщині — там таких закладів 98. Третє місце посідає Івано-Франківська область (там 41 незаконна заправка). 

Поза законом — Одещина увійшла до трійки лідерів за кількістю нелегальних АЗС - фото 1
Кількість нелегальних АЗС в Україні. Фото: Нафтогазова асоціація України

Які заправки вважають нелегальними

У Нафтогазовій асоціації до списку нелегальних заносять АЗС, які:

  • не надають фіскальні чеки;
  • не мають куточка споживача з інформацією про власника, ціни та якість продукції;
  • встановленні з порушенням містобудівних норм;
  • не мають засобів пожежогасіння;
  • торгують паливом з автоцистерн, каністр тощо.

"Нелегальні гравці ринку продають контрафактне пальне, уникають сплати податків та ігнорують вимоги щодо безпеки як для оточуючих, так і для власних працівників. Це дозволяє їм пропонувати пальне за цінами іноді нижчими за собівартість, що створює недобросовісну конкуренцію та суттєво знижує надходження до бюджету", — зазначає президент асоціації Ярослав Старовойтенко

На його думку, така ситуація послаблює економіку і зменшує фінансові ресурси, необхідні для підтримки обороноздатності країни.

Нагадаємо, в Одесі викрили шахрая, який торгував недійсними талонами на пальне

Також співробітник ТЦК на Одещині вимагав у чоловіка 300 літрів пального за бронювання від мобілізації.

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