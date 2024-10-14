Де в Україні найбільше нелегальних заправок

Поза законом — Одещина увійшла до трійки лідерів за кількістю нелегальних АЗС
В Україні зафіксували 419 автозаправок, які порушують чинне законодавство. З них 10% знаходяться в Одеській області. За цим показником регіон займає друге місце у країні.
Про це про це свідчать данні інтерактивної мапи PerevirAZS.info.
Сумнівне лідерство
Експерти Нафтогазової асоціації України виявили на Одещині 42 нелегальні АЗС. За їхньою кількістю область поступається лише Львівщині — там таких закладів 98. Третє місце посідає Івано-Франківська область (там 41 незаконна заправка).
Які заправки вважають нелегальними
У Нафтогазовій асоціації до списку нелегальних заносять АЗС, які:
- не надають фіскальні чеки;
- не мають куточка споживача з інформацією про власника, ціни та якість продукції;
- встановленні з порушенням містобудівних норм;
- не мають засобів пожежогасіння;
- торгують паливом з автоцистерн, каністр тощо.
"Нелегальні гравці ринку продають контрафактне пальне, уникають сплати податків та ігнорують вимоги щодо безпеки як для оточуючих, так і для власних працівників. Це дозволяє їм пропонувати пальне за цінами іноді нижчими за собівартість, що створює недобросовісну конкуренцію та суттєво знижує надходження до бюджету", — зазначає президент асоціації Ярослав Старовойтенко.
На його думку, така ситуація послаблює економіку і зменшує фінансові ресурси, необхідні для підтримки обороноздатності країни.
Нагадаємо, в Одесі викрили шахрая, який торгував недійсними талонами на пальне.
Також співробітник ТЦК на Одещині вимагав у чоловіка 300 літрів пального за бронювання від мобілізації.
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