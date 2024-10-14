Де в Україні найбільше нелегальних заправок

Чоловік заправляє машину пальним. Фото: ілюстративне/freepik

В Україні зафіксували 419 автозаправок, які порушують чинне законодавство. З них 10% знаходяться в Одеській області. За цим показником регіон займає друге місце у країні.

Про це про це свідчать данні інтерактивної мапи PerevirAZS.info.

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Експерти Нафтогазової асоціації України виявили на Одещині 42 нелегальні АЗС. За їхньою кількістю область поступається лише Львівщині — там таких закладів 98. Третє місце посідає Івано-Франківська область (там 41 незаконна заправка).

Кількість нелегальних АЗС в Україні. Фото: Нафтогазова асоціація України

Які заправки вважають нелегальними

У Нафтогазовій асоціації до списку нелегальних заносять АЗС, які:

не надають фіскальні чеки;

не мають куточка споживача з інформацією про власника, ціни та якість продукції;

встановленні з порушенням містобудівних норм;

не мають засобів пожежогасіння;

торгують паливом з автоцистерн, каністр тощо.

"Нелегальні гравці ринку продають контрафактне пальне, уникають сплати податків та ігнорують вимоги щодо безпеки як для оточуючих, так і для власних працівників. Це дозволяє їм пропонувати пальне за цінами іноді нижчими за собівартість, що створює недобросовісну конкуренцію та суттєво знижує надходження до бюджету", — зазначає президент асоціації Ярослав Старовойтенко.

На його думку, така ситуація послаблює економіку і зменшує фінансові ресурси, необхідні для підтримки обороноздатності країни.

Нагадаємо, в Одесі викрили шахрая, який торгував недійсними талонами на пальне.

Також співробітник ТЦК на Одещині вимагав у чоловіка 300 літрів пального за бронювання від мобілізації.