Где в Украине больше всего нелегальных заправок

Мужчина заправляет машину топливом. Фото: иллюстративный/freepik

В Украине зафиксировали 419 автозаправок, нарушающих действующее законодательство. Из них 10% находятся в Одесской области. По этому показателю регион занимает второе место в стране.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты PerevirAZS.info.

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Эксперты Нефтегазовой ассоциации Украины обнаружили в Одесской области 42 нелегальных АЗС. По их количеству область уступает только Львовщине — там таких заведений 98. Третье место занимает Ивано-Франковская область (там 41 незаконная заправка).

Число нелегальных АЗС в Украине. Фото: Нефтегазовая ассоциация Украины

Какие заправки считают нелегальными

В Нефтегазовой ассоциации в список нелегальных заносят АЗС, которые:

не выдают фискальные чеки;

не имеют уголка потребителя с информацией о владельце, ценах и качестве продукции;

установлении с нарушением градостроительных норм;

не имеют средств пожаротушения;

торгуют топливом из автоцистерн, канистр и т.д.

"Нелегальные игроки рынка продают контрафактное горючее, избегают уплаты налогов и игнорируют требования безопасности как для окружающих, так и для собственных работников. Это позволяет им предлагать горючее по ценам иногда ниже себестоимости, что создает недобросовестную конкуренцию и существенно снижает поступление в бюджет", — отмечает президент ассоциации Ярослав Старовойтенко.

По его мнению, такая ситуация ослабляет экономику и уменьшает финансовые ресурсы, необходимые для поддержки обороноспособности страны.

Напомним, в Одессе разоблачили мошенника, торговавшего недействительными талонами на горючее.

Также сотрудник ТЦК в Одесской области требовал у мужчины 300 литров горючего за бронирование от мобилизации.