Где в Украине больше всего нелегальных заправок

Вне закона — Одесчина вошла в тройку лидеров по количеству нелегальных АЗС
В Украине зафиксировали 419 автозаправок, нарушающих действующее законодательство. Из них 10% находятся в Одесской области. По этому показателю регион занимает второе место в стране.
Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты PerevirAZS.info.
Сомнительное лидерство
Эксперты Нефтегазовой ассоциации Украины обнаружили в Одесской области 42 нелегальных АЗС. По их количеству область уступает только Львовщине — там таких заведений 98. Третье место занимает Ивано-Франковская область (там 41 незаконная заправка).
Какие заправки считают нелегальными
В Нефтегазовой ассоциации в список нелегальных заносят АЗС, которые:
- не выдают фискальные чеки;
- не имеют уголка потребителя с информацией о владельце, ценах и качестве продукции;
- установлении с нарушением градостроительных норм;
- не имеют средств пожаротушения;
- торгуют топливом из автоцистерн, канистр и т.д.
"Нелегальные игроки рынка продают контрафактное горючее, избегают уплаты налогов и игнорируют требования безопасности как для окружающих, так и для собственных работников. Это позволяет им предлагать горючее по ценам иногда ниже себестоимости, что создает недобросовестную конкуренцию и существенно снижает поступление в бюджет", — отмечает президент ассоциации Ярослав Старовойтенко.
По его мнению, такая ситуация ослабляет экономику и уменьшает финансовые ресурсы, необходимые для поддержки обороноспособности страны.
Напомним, в Одессе разоблачили мошенника, торговавшего недействительными талонами на горючее.
Также сотрудник ТЦК в Одесской области требовал у мужчины 300 литров горючего за бронирование от мобилизации.
Читайте Новини.LIVE!