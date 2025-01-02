В Украине вырос акциз на дизтопливо для сельского хозяйства

Аграрии будут больше платить за дизтопливо. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE

С 1 января увеличился акциз на дизельное горючее для агропромышленного комплекса. В правительстве утверждают, что новые цены должны приблизить украинские тарифы к европейскому уровню.

Об этом сообщает издание AgroPolit/

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Что изменилось

Увеличение акциза почти вдвое предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс, за которые проголосовала Верховная Рада. С Нового года он составляет 215,7 евро за 1 тыс. литров. Это не последнее удорожание. Планируется, что сумма будет расти в течение следующих лет:

в 2026 году — 253,8 евро;

в 2027 году — 291,9 евро;

в 2028 году — 330 евро.

Увеличение тарифов должно приблизить украинские расценки к стандартам ЕС, а также принести дополнительные 2-3 млрд грн ежемесячно в государственный бюджет.

Напомним, ранее мы сравнивали цены на горючее в Украине и странах ЕС. Также мы рассказывали, почему в Одесской области закрыли восемь автозаправок.