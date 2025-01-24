Аномально теплая зима в Одесской области: как она влияет на озимые культуры

Ростки озимой пшеницы. Фото: Агробизнес сегодня

Отсутствие осадков и плюсовая температура негативно сказывается на озимых. Растения без снега не получают в нужном количестве влаги, при этом рост продолжается. Если на конец зимы ударят морозы, то могут быть большие потери.

Об этом сообщает издание "Agronews UA".

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Объяснение проблемы

В этом году теплая зима в Одесской области вызвала неоднократное возобновление и прекращение вегетации озимых культур. Это явление может снижать зимостойкость растений, особенно если посевы хорошо раскущены.

"Растения, которые ушли в зиму с двумя и более побегами, обычно лучше переносят морозы до -18°C. Однако повторная вегетация зимой истощает запасы углеводов, и даже -10 °C в конце зимы могут привести к вымерзанию", — объясняет доктор сельскохозяйственных наук Сергей Авраменко.

Особенно опасная ситуация наблюдается из-за не промерзшей почвы, которая способствует вегетации даже при температуре около 0,5 °C, что является необычным для региона. Специалисты призывают аграриев обращать внимание на состояние посевов и быть готовыми к возможным последствиям. Слабо развитые растения в условиях теплой зимы имеют больше способности пройти снижение температуры воздуха, чем развитые.

Ранее мы писали, что топливо для аграриев выросло в цене. Это с тем, что с первого января вырос акциз на дизель.

Напомним, что работники аграрной сферы могут быть забронированы, поскольку они приравниваются к критически важному предприятию. Однако должны быть соблюдены некоторые правила.