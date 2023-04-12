Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 12 квітня

Антициклон відступає: якою буде погода в Одесі та області сьогодні
12 квітня 2023 06:30
В Одесі хмарний день. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 12 квітня, на одеситів чекає покращення погодних умов. Синоптики зазначають, що вітер має вщухати й дощ в регіоні не буде йти весь день, як ще було вчора.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ.
- Вітер східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 8-10°С тепла, вдень 11-13°С.
- Атмосферний тиск — 753 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 92%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ.
- Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 5-10°С тепла, вдень 11-16°С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Прогноз погоди в Україні
12 квітня, в Україні знову похолоднішає. У низці областей очікується дощ та вітер. Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.