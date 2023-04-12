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Антициклон відступає: якою буде погода в Одесі та області сьогодні

12 квітня 2023 06:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 12 квітня
В Одесі хмарний день. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 12 квітня, на одеситів чекає покращення погодних умов. Синоптики зазначають, що вітер має вщухати й дощ в регіоні не буде йти весь день, як ще було вчора.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ.
  • Вітер східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 8-10°С тепла, вдень 11-13°С.
  • Атмосферний тиск — 753 мм рт. ст.
  • Вологість повітря — 92%.

Прогноз погоди по Одеській області

  • Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ.
  • Вночі та вранці місцями туман.
  • Вітер східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 5-10°С тепла, вдень 11-16°С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в одеській області сьогодні - 12 квітня
Погода в Одеській області — 12 квітня. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

12 квітня, в Україні знову похолоднішає. У низці областей очікується дощ та вітер. Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.

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