Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 12 квітня

В Одесі хмарний день. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 12 квітня, на одеситів чекає покращення погодних умов. Синоптики зазначають, що вітер має вщухати й дощ в регіоні не буде йти весь день, як ще було вчора.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ.

Вітер східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 8-10°С тепла, вдень 11-13°С.

Атмосферний тиск — 753 мм рт. ст.

Вологість повітря — 92%.

Прогноз погоди по Одеській області

Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 5-10°С тепла, вдень 11-16°С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Погода в Одеській області — 12 квітня. Фото: meteo.ua

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