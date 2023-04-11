Негода в Одесі: через дощ затоплено одну з площ міста
Ярмаркова площа, відома також як Пересип в Одесі потерпіла від підтоплення через тривалий дощ. Вода ускладнила проїзд автотранспорту, але комунальники докладають зусиль для зниження її рівня на площі.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Проїзд обмежений
У зв'язку з підтопленням Ярмаркової площі, проїзд автотранспорту на площі став обмеженим. Водіям доводиться бути обережними та шукати альтернативні маршрути.
Комунальники на варті
Комунальне підприємство "Міські дороги" залучило 430 робітників та 48 одиниць техніки для боротьби з негодою у місті. 8 бригад чергують на місцях можливих підтоплень, а всі насосні станції працюють у штатному режимі.
Також через шторм посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Тому прогулянка в здовж пляжній зоні може бути небезпечною. Цілком імовірним є неконтрольований підрив міни. У разі виявлення вибухових предметів в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.
Крім того, пориви вітру сягають 15-20 м/с. За даними ДТЕК, у деяких районах може статись аварійне відключення світла. Для швидкого ремонту електромереж 206 бригад переведені в підвищену готовність.