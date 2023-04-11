Негода в Одесі: через дощ затоплено одну з площ міста

Комунальники в Одесі ліквідовують наслідки негоди. Фото: Одеса.Офіційно / Telegram

Ярмаркова площа, відома також як Пересип в Одесі потерпіла від підтоплення через тривалий дощ. Вода ускладнила проїзд автотранспорту, але комунальники докладають зусиль для зниження її рівня на площі.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Проїзд обмежений

У зв'язку з підтопленням Ярмаркової площі, проїзд автотранспорту на площі став обмеженим. Водіям доводиться бути обережними та шукати альтернативні маршрути.

Комунальники ліквідовують наслідки негоди. Фото: Одеса.Офіційно / Telegram

Комунальники на варті

Комунальне підприємство "Міські дороги" залучило 430 робітників та 48 одиниць техніки для боротьби з негодою у місті. 8 бригад чергують на місцях можливих підтоплень, а всі насосні станції працюють у штатному режимі.

Пересип в Одесі затопило. Фото: Одеса.Офіційно / Telegram

Також через шторм посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Тому прогулянка в здовж пляжній зоні може бути небезпечною. Цілком імовірним є неконтрольований підрив міни. У разі виявлення вибухових предметів в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.

Крім того, пориви вітру сягають 15-20 м/с. За даними ДТЕК, у деяких районах може статись аварійне відключення світла. Для швидкого ремонту електромереж 206 бригад переведені в підвищену готовність.