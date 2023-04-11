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Можливе аварійне відключення світла: одеські бригади ДТЕК переведені у підвищену готовність

11 квітня 2023 10:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Можливе аварійне відключення світла: одеські бригади ДТЕК переведені у підвищену готовність
Ремонтні бригади ДТЕК. Фото: ДТЕК Одеські електромережі / Facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні Одещину накрила негода. Пориви вітру сягають 15-20 м/с. За даними ДТЕК, у деяких районах може статись аварійне відключення світла. Для швидкого ремонту електромереж 206 бригад переведені в підвищену готовність.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

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"Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", — йдеться в повідомленні. 

Куди звертатись у разі відсутності світла

  • приватні повідомлення на сторінці фейсбук ДТЕК Одеські електромережі;
  • спеціальну форму на сайті ДТЕК Одеські електромережі в розділі "Відсутня електроенергія?";
  • або зателефонувавши за номерами кол-центру з мобільного +38 (068/095/073) 750 90 90 або стаціонарного телефону +38 (048) 705 90 90;

Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, шість разів електросистему Одещини довелось підіймати з нуля. Десятки обстрілів, погодинні відключення та блекаути. Ця зима дійсно була надважкою, втім її вдалось пережити. Про те з якими складнощами стикнулись енергетики Новини.LIVE дізнались від генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григорʼєва.

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