Можливе аварійне відключення світла: одеські бригади ДТЕК переведені у підвищену готовність
Сьогодні Одещину накрила негода. Пориви вітру сягають 15-20 м/с. За даними ДТЕК, у деяких районах може статись аварійне відключення світла. Для швидкого ремонту електромереж 206 бригад переведені в підвищену готовність.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.
"Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", — йдеться в повідомленні.
Куди звертатись у разі відсутності світла
- приватні повідомлення на сторінці фейсбук ДТЕК Одеські електромережі;
- спеціальну форму на сайті ДТЕК Одеські електромережі в розділі "Відсутня електроенергія?";
- або зателефонувавши за номерами кол-центру з мобільного +38 (068/095/073) 750 90 90 або стаціонарного телефону +38 (048) 705 90 90;
Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, шість разів електросистему Одещини довелось підіймати з нуля. Десятки обстрілів, погодинні відключення та блекаути. Ця зима дійсно була надважкою, втім її вдалось пережити. Про те з якими складнощами стикнулись енергетики Новини.LIVE дізнались від генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григорʼєва.