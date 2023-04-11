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Возможно аварийное отключение света: одесские бригады ДТЭК переведены в повышенную готовность

11 апреля 2023 10:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Возможно аварийное отключение света: одесские бригады ДТЭК переведены в повышенную готовность
Ремонтные бригады ДТЭК. Фото: ДТЭК Одесские электросети / Facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня Одесчину накрыла непогода. Порывы ветра доходят до 15-20 м/с. По данным ДТЭК, в некоторых районах может произойти аварийное отключение света. Для быстрого ремонта электросетей 206 бригад переведены в повышенную готовность.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Одесские электросети.

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"Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", — говорится в сообщении.

Куда обращаться в случае отсутствия света

  • частные сообщения на странице фейсбук ДТЭК Одесские электросети;
  • специальную форму на сайте ДТЭК Одесские электросети в разделе "Отсутствует электроэнергия?";
  • или позвонив по номерам колл-центра с мобильного +38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарного телефона +38 (048) 705 90 90;

Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, шесть раз электросистему Одесчины пришлось поднимать с нуля. Десятки обстрелов, почасовые отключения и блекауты. Эта зима действительно была сверхтяжелой, но ее удалось пережить. О том, с какими сложностями столкнулись энергетики Новини.LIVE узнали от генерального директора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева.

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