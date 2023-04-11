Ненастье в Одессе: из-за дождя затоплена одна из площадей города

Коммунальщики в Одессе ликвидируют последствия непогоды. Фото: Одесса.Официально / Telegram

Ярмарочная площадь, известная также как Пересыпь в Одессе, пострадала от подтопления из-за длительного дождя. Вода усложнила проезд автотранспорта, но коммунальщики прилагают усилия для снижения ее уровня на площади.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Проезд ограничен

В связи с подтоплением Ярмарковой площади проезд автотранспорта на площади стал ограниченным. Водителям приходится осторожничать и искать альтернативные маршруты.

Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды. Фото: Одесса.Официально / Telegram

Коммунальщики на страже

Коммунальное предприятие "Городские дороги" привлекло 430 рабочих и 48 единиц техники для борьбы с непогодой в городе. 8 бригад дежурят на местах возможных подтоплений, а все насосные станции работают в штатном режиме.

Пересыпь в Одессе затопила. Фото: Одесса.Официально / Telegram

Также из-за шторма усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. Поэтому прогулка вдоль пляжной зоны может быть опасной. Вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины. В случае обнаружения взрывчатых предметов ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Кроме того, порывы ветра достигают 15-20 м/с. По данным ДТЭК, в некоторых районах может произойти аварийное отключение света. Для быстрого ремонта электросетей 206 бригад переведены в повышенную готовность.