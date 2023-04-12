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Антициклон отступает: какой будет погода в Одессе и области сегодня

12 апреля 2023 06:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 12 апреля.
В Одессе пасмурный день. Фото: Новости.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 12 апреля, одесситов ожидает улучшение погодных условий. Синоптики отмечают, что ветер должен утихать и дождь в регионе не будет идти весь день, как вчера.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Небольшой дождь.
  • Ветер восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 8-10°С тепла, днем 11-13°С.
  • Атмосферное давление — 753 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха — 92%.

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Небольшой дождь.
  • Ночью и утром местами туман.
  • Ветер восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 5-10°С тепла, днем 11-16°С.
  • На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
Погода в одесской области сегодня - 12 апреля
Погода в Одесской области - 12 апреля. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

12 апреля, в Украине снова похолодает. В ряде областей ожидается дождь и ветер. Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.

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