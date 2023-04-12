Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 12 апреля.

В Одессе пасмурный день. Фото: Новости.

Сегодня, 12 апреля, одесситов ожидает улучшение погодных условий. Синоптики отмечают, что ветер должен утихать и дождь в регионе не будет идти весь день, как вчера.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Небольшой дождь.

Ветер восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 8-10°С тепла, днем 11-13°С.

Атмосферное давление — 753 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 92%.

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман.

Ветер восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-10°С тепла, днем 11-16°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

Погода в Одесской области - 12 апреля. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

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