Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 12 апреля.

Антициклон отступает: какой будет погода в Одессе и области сегодня
12 апреля 2023 06:30
В Одессе пасмурный день. Фото: Новости.
Сегодня, 12 апреля, одесситов ожидает улучшение погодных условий. Синоптики отмечают, что ветер должен утихать и дождь в регионе не будет идти весь день, как вчера.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Небольшой дождь.
- Ветер восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 8-10°С тепла, днем 11-13°С.
- Атмосферное давление — 753 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 92%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Небольшой дождь.
- Ночью и утром местами туман.
- Ветер восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 5-10°С тепла, днем 11-16°С.
- На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
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