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Армія рф вишукує нову тактику: можливі атаки дронами

24 лютого 2023 13:45
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Армія рф вишукує нову тактику: можливі атаки дронами
Ймовірна й ракетна атака
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Протягом кількох діб ракетоносіїв у Чорному морі не зафіксовано, а це може свідчити про їх підготовку в пунктах базування. Тим часом протягом сьогоднішнього дня ймовірна атака дронами. 

Про це в ефірі єдиного телемарафону зазначила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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Наразі ситуація розвивається. Напередодні ворог досить активно застосовував авіацію для розвідки і БпЛА для збору даних вздовж лінії фронту. 

"Вони вишукують нову тактику. Цілком ймовірно застосування шахедів сьогодні протягом дня. Абсолютно не виключена і ракетна атака. Крім того, можемо сказати, що усвідомлюючи що ми зосередженні на датах 23, 24 ворог може вичекати цей період і завдати удару, коли нібито всі видихнуть. Скажуть все, річниця пройдена, далі за звичайним графіком. Це як момент психологічного тиску. Типу будьте напружені зараз річниця й ви всі від нас чогось очікуєте", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Зазначимо, російське керівництво знову змінює свої плани щодо війни в Україні. Зараз окупаційні війська, яким не вдалося захопити ні усю країну, ні навіть Донбас, зосередилися на виснаженні України. Яку стратегію обрала росія за версією британського міноборони —  читайте в матеріалі

Нагадаємо, що сьогодні — роковини початку повномасштабного вторгнення російської армії на територію України. Новини.LIVE нагадували, як Україна за цей рік боронить свою незалежність від російського агресора.

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