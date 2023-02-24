Армія рф вишукує нову тактику: можливі атаки дронами

Ймовірна й ракетна атака

Протягом кількох діб ракетоносіїв у Чорному морі не зафіксовано, а це може свідчити про їх підготовку в пунктах базування. Тим часом протягом сьогоднішнього дня ймовірна атака дронами.

Про це в ефірі єдиного телемарафону зазначила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Наразі ситуація розвивається. Напередодні ворог досить активно застосовував авіацію для розвідки і БпЛА для збору даних вздовж лінії фронту.

"Вони вишукують нову тактику. Цілком ймовірно застосування шахедів сьогодні протягом дня. Абсолютно не виключена і ракетна атака. Крім того, можемо сказати, що усвідомлюючи що ми зосередженні на датах 23, 24 ворог може вичекати цей період і завдати удару, коли нібито всі видихнуть. Скажуть все, річниця пройдена, далі за звичайним графіком. Це як момент психологічного тиску. Типу будьте напружені зараз річниця й ви всі від нас чогось очікуєте", — зазначила Наталя Гуменюк.

Зазначимо, російське керівництво знову змінює свої плани щодо війни в Україні. Зараз окупаційні війська, яким не вдалося захопити ні усю країну, ні навіть Донбас, зосередилися на виснаженні України. Яку стратегію обрала росія за версією британського міноборони — читайте в матеріалі.

Нагадаємо, що сьогодні — роковини початку повномасштабного вторгнення російської армії на територію України. Новини.LIVE нагадували, як Україна за цей рік боронить свою незалежність від російського агресора.