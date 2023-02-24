Армия рф выискивает новую тактику: возможны атаки дронами

Вероятная и ракетная атака

В течение нескольких суток ракетоносителей в Черном море не зафиксировано, что может свидетельствовать об их подготовке в пунктах базирования. Тем временем в течение сегодняшнего дня вероятна атака дронами.

Об этом в эфире единого телемарафона отметила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Пока ситуация развивается. В преддверии враг достаточно активно применял авиацию для разведки и БПЛА для сбора данных вдоль линии фронта.

"Они выискивают новую тактику. По всей вероятности применение шахедов сегодня в течение дня. Абсолютно не исключена и ракетная атака. Кроме того, можем сказать, что осознавая что мы сосредоточены на датах 23, 24 враг может выждать этот период и нанести удар, когда якобы все выдохнут. Скажут все, годовщина пройдена, дальше по обычному графику. Это как момент психологического давления. Типа будьте напряжены сейчас годовщина и вы все от нас чего-то ожидаете", — отметила Наталья Гуменюк.

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