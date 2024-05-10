Атака безпілотниками по півдню України — які цілі ворога

Росіяни атакували південь України ударними дронами вночі проти 10 травня. Ілюстративне фото: АРМІЯ INFORM

По південних регіонах України ворог знов запусках хвилі ударних дронів у ніч проти 10 травня, ціливши в об'єкти критичної інфраструктури. Проте сили протиповітряної оборони прицільно відпрацювали по ворожих БпЛА — 100% з них було збито.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.



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Основною ціллю ворога минулої ночі став Миколаївський регіон — з десяти ударних БпЛА більшість була спрямована саме туди. Однак влучні сили протиповітряної оборони України уразили усі повітряні цілі армії окупанта

"Десять "шахедів" ворог запускав саме по півдню, і саме південь сьогодні показав свою міць і силу. Десять з десяти БпЛА були збиті. Найкраще попрацювала Миколаївщина, тому що, власне, основні зусилля ворога по ударних безпілотниках були спрямовані саме туди. Там вісім дронів було знищено", — розповів Сергій Братчук.

Ворог у повітрі

Росіяни запускають розвідувальні БпЛА хвилями у великій кількості. Окрім дронів, військовий зазначив, що останнім часом посилилась і активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку.

"До речі, що стосується ворожої повітряної діяльності та активності — вона досить таки висока. Це стосується розвідувальних дронів та тактичної авіації",— повідомив Сергій Братчук.

Ми також писали, що території Одещини сили ППО регулярно збивають як ударні, так і розвідувальні дрони противника. За інформацією військових, загалом по півдню за добу може бути більше ніж 100 вильотів ворожих розвідників.

Додамо, що російські війська останнім часом активно атакують південні регіони. Окрім руйнівних ударів балістичних ракет, Одеська та Миколаївська області опинилися цілями ворожої розвідки. Так, сили ППО вночі проти 9 травня зуміли збити над Одеською областю 17 "шахедів" противника. Всього окупанти запустили по регіону 20 "дронів-камікадзе".