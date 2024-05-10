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Атака беспилотниками по югу Украины — каковы цели врага

10 мая 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Атака беспилотниками по югу Украины — каковы цели врага
Россияне атаковали юг Украины ударными дронами ночью против 10 мая. Иллюстративное фото: АРМИЯ INFORM
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По южным регионам Украины враг вновь запускает волны ударных дронов в ночь на 10 мая, метя в объекты критической инфраструктуры. Однако силы противовоздушной обороны прицельно отработали по враждебным БпЛА — 100% из них были сбиты.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Работа ПВО на юге Украины

Основной целью врага минувшей ночью стал Николаевский регион — из десяти ударных БПЛА большинство было направлено именно туда. Однако точные силы противовоздушной обороны Украины поразили все воздушные цели армии оккупанта.

"Десять "шахедов" враг запускал именно по югу, и именно юг сегодня показал свою мощь и силу. Десять из десяти БпЛА были сбиты. Лучше всего поработала Николаевщина, потому что собственно основные усилия врага по ударным беспилотникам были направлены именно туда. Там восемь. дронов были уничтожены", — рассказал Сергей Братчук.

Враг в воздухе

Россияне запускают разведывательные БПЛА волнами в большом количестве. Кроме дронов военный отметил, что в последнее время усилилась и активность тактической вражеской авиации на южном направлении.

"Кстати, что касается враждебной воздушной деятельности и активности - она довольно высока. Это касается разведывательных дронов и тактической авиации", — сообщил Сергей Братчук.

Мы также писали, что на территории Одесщины силы ПВО регулярно сбивают как ударные, так и разведывательные дроны противника. По информации военных, всего по югу в сутки может быть более 100 вылетов вражеских разведчиков.

Добавим, что российские войска в последнее время активно атакуют южные регионы. Кроме разрушительных ударов баллистических ракет Одесская и Николаевская области оказались целями вражеской разведки. Так, силы ПВО ночью против 9 мая сумели сбить над Одесской областью 17 "шахедов" противника. Всего оккупанты запустили по региону 20 "дронов-камикадзе".

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Сергей Братчук
дрон Шахид-136

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