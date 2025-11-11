Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Атака дронів РФ на Одещину — в ОВА назвали наслідки

Атака дронів РФ на Одещину — в ОВА назвали наслідки

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 21:27
Оновлено: 21:34
Обстріл Одеської області 11 листопада - наслідки
Вибух у місті. Ілюстративне фото: кадр з відео

У вівторок, 11 листопада, російські війська знову атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок атаки уламки дронів впали в кількох районах міста та області.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Атака дронів РФ на Одещину — в ОВА назвали наслідки - фото 1
Пост Олега Кіпера. Фото: скриншот

Обстріл Одеської області

У результаті падіння уламків було пошкоджено дах приватного будинку та ділянку дороги. На місцях інцидентів одразу працювали відповідні служби.

Реклама

"Жертв та постраждалих, на щастя, немає. На місцях працювали відповідні служби", — написав голова ОВА.

Кіпер закликав мешканців не наближатися до місць падіння уламків і дбати про власну безпеку.

Реклама

Нагадаємо, що у ніч проти 11 листопада російські війська знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками.

А до цього на Харківщині лунали вибухи — ворог вчергове атакував область балістикою.

вибух росіяни Одеська область обстріли війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації