Обстріл Одеської області 11 листопада - наслідки

У вівторок, 11 листопада, російські війська знову атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок атаки уламки дронів впали в кількох районах міста та області.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

Обстріл Одеської області

У результаті падіння уламків було пошкоджено дах приватного будинку та ділянку дороги. На місцях інцидентів одразу працювали відповідні служби.

"Жертв та постраждалих, на щастя, немає. На місцях працювали відповідні служби", — написав голова ОВА.

Кіпер закликав мешканців не наближатися до місць падіння уламків і дбати про власну безпеку.

Нагадаємо, що у ніч проти 11 листопада російські війська знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками.

А до цього на Харківщині лунали вибухи — ворог вчергове атакував область балістикою.