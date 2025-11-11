Обстрел Одесской области 11 ноября - последствия

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: кадр из видео

Во вторник, 11 ноября, российские войска снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате атаки обломки дронов упали в нескольких районах города и области.

Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

Обстрел Одесской области

В результате падения обломков была повреждена крыша частного дома и участок дороги. На местах инцидентов сразу работали соответствующие службы.

"Жертв и пострадавших, к счастью, нет. На местах работали соответствующие службы", — написал глава ОВА.

Кипер призвал жителей не приближаться к местам падения обломков и заботиться о собственной безопасности.

Напомним, что в ночь на 11 ноября российские войска снова массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

А до этого на Харьковщине раздавались взрывы — враг в очередной раз атаковал область баллистикой.