Атака дронов РФ в Одесской области — в ОГА назвали последствия

Атака дронов РФ в Одесской области — в ОГА назвали последствия


Дата публикации 11 ноября 2025 21:27
обновлено: 21:34
Обстрел Одесской области 11 ноября - последствия
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: кадр из видео

Во вторник, 11 ноября, российские войска снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате атаки обломки дронов упали в нескольких районах города и области.

Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

Читайте также:
Атака дронов РФ в Одесской области — в ОГА назвали последствия - фото 1
Пост Олега Кипера. Фото: скриншот

Обстрел Одесской области

В результате падения обломков была повреждена крыша частного дома и участок дороги. На местах инцидентов сразу работали соответствующие службы.

"Жертв и пострадавших, к счастью, нет. На местах работали соответствующие службы", — написал глава ОВА.

Кипер призвал жителей не приближаться к местам падения обломков и заботиться о собственной безопасности.

Напомним, что в ночь на 11 ноября российские войска снова массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

А до этого на Харьковщине раздавались взрывы — враг в очередной раз атаковал область баллистикой.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
