Обстрел Одесской области 11 ноября - последствия

Атака дронов РФ в Одесской области — в ОГА назвали последствия
Во вторник, 11 ноября, российские войска снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате атаки обломки дронов упали в нескольких районах города и области.
Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.
Обстрел Одесской области
В результате падения обломков была повреждена крыша частного дома и участок дороги. На местах инцидентов сразу работали соответствующие службы.
"Жертв и пострадавших, к счастью, нет. На местах работали соответствующие службы", — написал глава ОВА.
Кипер призвал жителей не приближаться к местам падения обломков и заботиться о собственной безопасности.
Напомним, что в ночь на 11 ноября российские войска снова массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.
А до этого на Харьковщине раздавались взрывы — враг в очередной раз атаковал область баллистикой.
