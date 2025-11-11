Массированная атака на Одесскую область: дроны повредили инфраструктуру

Спасатели тушат пожар после обстрела. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 11 ноября российские войска снова массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Несмотря на работу сил ПВО, повреждены энергетические и транспортные объекты, вспыхнули пожары. Есть раненый.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате ночной атаки дроны-камикадзе попали по гражданской энергетической и транспортной инфраструктуре. В нескольких районах области возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Огонь охватил энергетические объекты и часть депо "Укрзализныци". Также повреждены административные здания. По предварительной информации, один человек получил осколочные ранения. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

Разрушения в помещении после атаки. Фото: Олег Кипер/Telegram

К тушению пожаров были привлечены 4 единицы техники и 22 спасателя, а также 2 автомобиля и 7 бойцов от местных пожарных команд. Сейчас критическая инфраструктура региона работает на генераторах. В области открыты пункты несокрушимости. Правоохранители документируют очередные военные преступления России против мирного населения Одесской области.

Выбитые окна после атаки, фото: Олег Кипер/Telegram

Выбитые окна после атаки, фото: Олег Кипер/Telegram