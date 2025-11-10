В Одессе прогремел взрыв сейчас 10 ноября 2025 года

В Одессе раздаются взрывы — город под атакой дронов
В Одессе сейчас, 10 ноября, раздаются взрывы. Вероятно работает ПВО. Город под атакой дронов.
Проце сообщают местные каналы.
Взрывы в Одессе
Сегодня, 10 ноября в Одессе прогремела серия взрывов. Вероятно работала ПВО. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников в направлении Одессы. Тревогу объявили в 10:22. Сейчас о последствиях ничего неизвестно.
Отметим, это уже 4 тревога в Одесской области за утро. Россияне запускают по несколько ударных БпЛА.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.
Напомним, мы сообщали, что утром российских дрон попал в жилой дом в Одессе. Также мы писали, что россияне атаковали Днепропетровскую область — есть пострадавшая.
