В Одессе прогремел взрыв сейчас 10 ноября 2025 года

В Одессе сейчас, 10 ноября, раздаются взрывы. Вероятно работает ПВО. Город под атакой дронов.

Проце сообщают местные каналы.

Взрывы в Одессе

Сегодня, 10 ноября в Одессе прогремела серия взрывов. Вероятно работала ПВО. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников в направлении Одессы. Тревогу объявили в 10:22. Сейчас о последствиях ничего неизвестно.

Отметим, это уже 4 тревога в Одесской области за утро. Россияне запускают по несколько ударных БпЛА.

Сообщение Воздушных сил об угрозе дронов. Фото: скриншот с Telegram

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали, что утром российских дрон попал в жилой дом в Одессе. Также мы писали, что россияне атаковали Днепропетровскую область — есть пострадавшая.