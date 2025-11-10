В Одесі пролунав вибух зараз 10 листопада 2025 року

Слід від ППО в небі. Фото ілюстративне: Суспільне Одеса

В Одесі зараз, 10 листопада, лунають вибухи. Ймовірно працює ППО. Місто під атакою дронів.

Проце повідомляють місцеві канали.

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 10 листопада в Одесі пролунала серія вибухів. Ймовірно працювала ППО. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку Одеси. Тривогу оголосили о 10:22. Наразі про наслідки нічого невідомо.

Зазначимо, це вже 4 тривога в Одеській області за ранок. Росіяни запускають по декілька ударних БпЛА.

Допис Повітряних сил про загрозу дронів. Фото: скриншот с Telegram

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ми повідомляли, що зранку російських дрон влучив у житловий будинок в Одесі. Також ми писали, що росіяни атакували Дніпропетровщину — є постраждала.